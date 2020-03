Disney+ gratis per una settimana

Disney+, il servizio on demand di Disney, è finalmente giunto in Italia e, qualora non aveste già registrato un abbonamento mensile o annuale, avrete sicuramente notato la scritta “Prova gratis per 7 giorni”. Il servizio, infatti, dà la possibilità di provare e osservare gratuitamente il catalogo solo per sette giorni a partire da oggi.

Per usufruire di una prova gratuita di sette giorni a Disney+ potete utilizzare questo link

Le procedure per attivare la promozione sono abbastanza semplici, ma vi spieghiamo comunque come fare perché ci sono alcuni passaggi che potrebbero confondervi o creare dei problemi in futuro. La promozione può essere attivata su qualunque piattaforma compatibile con l’applicazione Disney+.

Come attivare la settimana gratuita di Disney+

Il primo passaggio per attivare il servizio è andare nella pagina ufficiale di Disney+ e cliccare sul pulsante “Prova gratis per 7 giorni”. Una volta cliccato vi ritroverete all’interno di una nuova schermata che è la prima di 4 passaggi. Dovrete seguire tutti gli step che vi verranno indicati quindi per prima cosa inserite una vostra email, accettate le condizioni generali di abbonamento, impostate una vostra password composta da almeno sei caratteri comprese una o più lettere maiuscole e un numero o un carattere speciale e infine scegliete il vostro metodo di pagamento.

Questo è uno dei passaggi più delicati poiché, sebbene abbiate 7 giorni gratuiti, è comunque obbligatorio utilizzare un metodo di pagamento valido e che abbia un certo credito. Questo perché una volta inserita la carta vi verrà addebitato 1€ per il test che vi sarà poi automaticamente ritornato dopo che il servizio avrà testato l’autenticità della carta o del metodo di pagamento da voi scelto. Potrete scegliere, quindi, uno dei due servizi in base a ciò che più preferiate: 6,99 euro al mese da disdire quando volete o 69,99 euro all’anno che vi permetterà di risparmiare fino al 16% rispetto al pagamento mensile. A questo punto siete liberi di sfruttare la prova gratuita fino al 31 marzo 2020 e, qualora decideste di proseguire con l’utilizzo del servizio Disney+, vi basterà mantenere l’accesso con l’account creato.

Come disdire l’abbonamento automatico dopo la prova gratuita

Qualora, invece, non voleste continuare dopo i 7 giorni di prova gratuita, non dovrete far altro che cliccare sull’icona del profilo che è posizionata in alto a destra su PC o in basso a sinistra sull’app e cliccare alla voce Account. Qui avrete una schermata riepilogativa con tutti i vostri dati tra cui l’opzione Dati di fatturazione in cui vedrete il tipo di abbonamento da voi stipulato. Premete su Disdici abbonamento e successivamente sul pulsante Completa la disdetta e potrete continuare a usufruire della settimana di prova gratuita senza che venga attivato l’abbonamento al suo termine.