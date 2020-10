Disney+ Halloween: le proposte per uno spaventoso Hallowstream!

Disney+ Halloween! Halloween, la festa più spaventosa dell’anno, si avvicina e Disney+ è pronta a celebrare fantasmi, streghe e mostri con una raccolta di contenuti da urlo: Disney+ Hallowstream sarà una collezione di film, corti ed episodi di Halloween.

Disney+ Hallowstream ne avrà per tutti i gusti e per ogni membro della famiglia: da Nightmare Before Christmas, passando per il musical Zombies, gli episodi per i più piccoli e la raccolta di La Paura fa 90, i mitici Halloween Special dei Simpson.

Di seguito la lista dei contenuti divisi per categoria. Non tutti i titoli saranno disponibili in tutti i paesi, la lista qui riportata potrebbe presentare alcune variazioni a seconda della localizzazione del servizio.

Disney+ Halloween

Mostri

Film

Non guardare sotto il letto

Frankenweenie (2012)

Girl vs Monster

Cortometraggi

Frankenweenie (1984)

Streghe

Halloweentown – Streghe si nasce

Halloweentown High – Libri e magia

Halloweentown II – La vendetta di Kalabar

Hocus Pocus

Ritorno ad Halloweentown

Twitches – Gemelle streghelle

Gemelle streghelle 2

Vampiri

Invito a cena con vampiro

Fantasmi e Spiriti

Film

Le avventure di Ichabod e Mr. Toad

Le cronache di Evermoor

La casa dei fantasmi

Nightmare Before Christmas

Il fantasma del Megaplex

Attenzione: fantasmi in transito

Cortometraggi

Gli scacciafantasmi

Carl Attrezzi e la luce fantasmaIl

Morto Vivente

Zombies

Zombies 2 (disponibile dal 30 ottobre)

AHHHHHHH… I preferiti di Disney Channel!

I Greens In Citta’ S1 E15: Luna Di Sangue

Girl Meets World S1 E11: Riley E Il Mondo… Del Terrore

Buona Fortuna Charlie! S2 E25: Dolcetto O Scherzetto?

Hannah Montana S1 E17: La Perfida Luann

Jessie S2 E1: La Notte Di Halloween

K.C. Undercover S1 E24: La Sera Di Halloween

Kim Possible S1 E14: 31 Ottobre

Liv E Maddie S3 E5: Dolcetto O Scherzetto

Lizzie Mcguire S1 E24: Dolcetto O Scherzetto?

Phineas E Ferb S4 E18: La Terrificante Trilogia Del Terrore (Prima E

Seconda Parte)

A Casa Di Raven S2 E16: Scherzi Di Halloween

Sonny Tra Le Stelle S2 E18: Lo Special Di Halloween A So Random

Raven S2 E2: Mucche Per Una Notte

La Famiglia Proud 2 E2: Un’eroina Per Halloween

Zack E Cody Al Grand Hotel S1 E19: Il Fantasma Della 613

I Maghi Di Waverly S3 E2: Halloween

Dolcetto o scherzetto per i più piccoli

Dott.ssa Peluche S1 E23: Buon Halloween! / La cura del Sole

Dott.ssa Peluche S3 E11: Hallie Halloween / Liberiamo Gustavo

Dott.ssa Peluche S2 E25: Specchio specchio del mio pinguino / Giochiamo a nascondino

Henry Mostriciattoli S1 E20: La mischia di mostroween / I mostri scout

Henry Mostriciattoli S2 E15: La luna di mostroween

Imagination Movers S2 E6: Un problema mostruoso

Imagination Movers S3 E9: Halloween infestato

Jake e i pirati dell’isola che non c’è S4 E2: Fuga dall’isola dei fantasmi / L’isola del dottor Ingranaggio

Jake e i pirati dell’isola che non c’è S1 E22: La notte della zucca dorata / Dolcetto o tesoretto

Jake e i pirati dell’isola che non c’è S4 E6: Un trio di fantasmi burloni / Lo scompiglio magico

Jake e i pirati dell’isola che non c’è S3 E19: La storia del fantasma pirata / La regina Izzy-Bella

Jake e i pirati dell’isola che non c’è S2 E15: Dolcetto, scherzetto e tesoro! / La stagione della strega del mare

Topolino e gli amici del rally S1 E20: Il bolide fantasma / Il galà spettrale di Pietro

La casa di Topolino S5 E7: Topolino e il musical mostruoso Prima parte

La casa di Topolino S5 E8: Topolino e il musical mostruoso Seconda parte

La casa di Topolino S1 E17: Lo scherzetto di Topolino

Muppet Babies S1 E15: Felice Hallowocka / La storia batti-denti dei pancake spettrali

Puppy Dog Pals S1 E17: In missione al campo di zucche / Il Fantasma Ululante di Halloween

The Lion Guard S1 E21: Chi ha paura dello Zimwi?

Vampirina S1 E24: Hauntleyween / Frankenfiore

URLATE, SIMPSON, URLATE!

La paura fa novanta V | S6EP6

La paura fa novanta VI | S7EP6

La paura fa novanta XIII | S14EP1

La paura fa novanta XVIII | S19EP5

La paura fa novanta XX | S21EP4