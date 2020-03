Offerta Disney+: ultimo giorno per risparmiare 10€

Una manciata di ore ci separano daI lancio italiano di Disney+, quindi questa è letteralmente l’ultima occasione per beneficiare dell’offerta sul costo dell’abbonamento di questa nuova piattaforma streaming on demand che vi farà risparmiare 10€ sull’abbonamento annuale.

Solo per oggi sarà infatti ancora possibile accedere all’offerta sul preorder a prezzo scontato per aderire alla piattaforma di streaming Disney+. Il prezzo dell’abbonamento annuale sarà quindi di 59,99 con uno sconto del 16% sul prezzo standard annuale di 69,99 euro e del 30% su quello mensile di 6,99 euro.

Su Cultura Pop abbiamo seguito con interesse la storia di questa piattaforma, dalle prime indiscrezioni, a tutte le news che ci hanno accompagnato nei mesi che hanno visto il servizio debuttare negli Stati Uniti e nei Paesi Bassi. Abbiamo cercato di tenere il passo con le serie e i contenuti più attesi come The Mandalorian e quando ci è stato possibile abbiamo avuto l’opportunità di recensire per voi importanti anteprime come I perché di Forky, Il mondo secondo Jeff Goldblum, il live action di Lilli e il Vagabondo, Dietro le quinte dei Parchi Disney: The Imagineering Story e la settima e conclusiva stagione di Star Wars: The Clone Wars.

L’hype per l’arrivo di Disney+ in Italia è legato principalmente alla ricchezza della sua offerta, che permetterà agli utenti di accedere a migliaia di ore di contenuti direttamente dai cataloghi Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Gepgraphic.

Ma il lancio del servizio è atteso da molti, che vista l’emergenza sanitaria, che vedono nella ricchezza del catalogo un modo per passare serenamente tra le mura domestiche questo periodo così delicato, confidando nella compagnia spensierata dei Classici Disney o delle serie tv storiche più amate.

Disney+ sarà disponibile a partire da domani, 24 marzo, il lancio della piattaforma dovrebbe avvenire durante la mattinata. Per sapere se la vostra tv o il vostro dispositivo è compatibile con le app, potete consultare gli articoli dei migliori dispositivi e delle smart tv compatibili scritti dalla nostra redazione Home Cinema.