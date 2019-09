Disney+: prezzo confermato in USA e prova gratuita

Disney ha comunicato ufficialmente che da questo momento è possibile prenotare il bundle per guardare i contenuti originali (e non solo) offerti da Disney+.

Disney è intenzionata di far breccia nei cuori di tutti gli appassionati con la sua nuova piattaforma chiamata Disney+. In questo grandissimo calderone saranno presenti contenuti originali (e non solo) appartenenti alla casa di Topolino. Da questo momento, almeno negli USA, le prenotazioni sono ufficialmente aperte.

Secondo le prime informazioni ufficiali, Disney+ comprenderà esclusivamente due abbonamenti: il primo mensile da 6,99 dollari, e uno annuale da 69,99 dollari. Stando a quanto annunciato, negli USA sarà disponibile anche un abbonamento comprendente servizi di terze parti che permetterà la visione dei contenuti di ESPN+ e Hulu al costo mensile di 12,99 dollari.

Tutti gli abbonamenti si rinnoveranno automaticamente al scadere del mese/anno, tuttavia i dirigenti di Disney hanno rassicurato tutti i futuri clienti che sarà possibile recedere dal contratto in qualsiasi momento e senza alcun costo aggiuntivo. Gli appassionati, inoltre, potranno provare la piattaforma gratuitamente per sette giorni.

Il servizio streaming Disney+ debutterà ufficialmente su tutto il territorio statunitense il prossimo 12 novembre, mentre gli appassionati del Vecchio Continente dovranno aspettare i primi mesi del prossimo anno – sicuramente nel primo o nel secondo quadrimestre. Quando approderà in Italia, questo servizio offrirà 25 serie originali e 10 pellicole. Seguiranno aggiornamenti.