I fan dell’archeologo più famoso del cinema stanno attendendo con ansia l’uscita del quinto capitolo delle avventure di Indiana Jones, ultima occasione in cui vedremo Harrison Ford indossare i panni del professor Jones. Dopo avere lasciato il franchise di Indy, Ford si è ora avvicinato al Marvel Cinematic Universe, dove erediterà dal compianto William Hurt il ruolo del generale Thaddeus Ross, facendo emergere dubbi sul futuro di Indiana Jonese. A tranquillizzare in parte i fan dell’avventuroso archeologo arriva in queste ore la voce secondo cui su Disney+ potrebbe arrivare una serie dedicata a Indiana Jones.

DisneyPlus starebbe pensando a una serie su Indiana Jones

Al momento della presentazione della piattaforma streaming di Disney, in molti si erano stupiti che i precedenti film della saga di Indiana Jones non fossero stati inseriti nel catalogo di Disney+. Scelta dovuto a logiche di diritti, che saranno evitate con il quinto film di Indy, che sarà distribuito direttamente da Disney. Questa scelta sembra confermare la volontà del colosso dell’entertainment di valorizzare anche in futuro il mito di Indiana Jones, dando ulteriore consistenza alla notizia riportata da Variety , che citando esclusive fonti afferma che Disney+ starebbe pensando seriamente a una serie su Indiana Jones.

Non una prima volta per il professor Jones, che in passato era stato protagonista di un’amata serie TV, Le avventure del giovane Indiana Jones, dove venivano raccontate l’infanzia e l’adolescenza del personaggio, portandolo a conoscere figure storiche come Ernest Hemingway o Mata Hari. Data l’esistenza di questa seri tV, viene da chiedersi se il ventilato progetto seguirà questa impronta, raccontando quindi momenti mai esplorati del passato di Indy, o se invece si concentrerà su aspetti corollari della saga, magari vedendo come protagonisti altri volti noti del franchise.

Non si può nemmeno escludere che l’eventuale serie di Indiana Jones vada ad effettuare un’operazione di retcon sul passato di Indy. Per quanto molto apprezzata all’epoca della sua uscita, nella prima metà degli anni ’90, Le avventure del giovane Indiana Jones non è stata valorizzate negli anni seguenti, al punto che ad oggi è possibile recuperarla solamente in cofanetti DVD. Questo dettaglio potrebbe esser centrale nel convincere i vertici di Disney+ a dare vita a una nuova serie basata sul passato di Indy, che potrebbe cogliere anche il gusto degli spettatori attuali.

Al momento da LucasFilm non sono state date conferme o smentite in merito a questa ipotesi, lasciando quindi ai fan di Indy la speranza di poter vivere ancora numerose avventure insieme al loro idolo.

