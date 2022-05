Cosa guardare questa sera su Disney Plus? Eccovi una nostra personalissima selezione delle migliori serie TV del 2022 che potete trovare sulla piattaforma. Le serie TV sono state raggruppate per facilità sotto il mese d’uscita e troverete titoli per tutti i gusti: dal Marvel Cinematic Universe a quelle legate all’Universo di Star Wars, dalle nuove serie originali Star, Disney e Pixar fino alle serie Fox e Hule. Aggiorneremo questa piccola guida mensilmente di modo da tenervi sempre aggiornati e fornirvi un prezioso aiuto per godervi al meglio l’esperienza Disney Plus.

Disney Plus: le migliori serie TV del 2022

Disney Plus: le migliori serie TV di Gennaio 2022

MARVEL’S HIT-MONKEY STAGIONE 1

Dopo che la tribù di un macaco giapponese è stata massacrata, la scimmia si allea con il fantasma di un sicario americano. Insieme, i due cominciano a combattere e a farsi strada nella malavita di Tokyo.

BIG SKY STAGIONE 2

Quando le detective private Cassie Dewell e Jenny Hoyt si riuniscono per indagare su un incidente d’auto vicino Helena, nel Montana, scoprono ben presto che il caso non è così semplice come sembra. Mentre cercano di scoprire cosa ci sia dietro al misterioso incidente, le loro vite si scontrano con una gang di insospettabili adolescenti, un personaggio seducente proveniente dal passato di Jenny e un crudele sconosciuto determinato a trovare delle risposte.

IL MONDO SECONDO JEFF GOLDBLUM STAGIONE 2

Jeff Goldblum è tornato con nuovi episodi. In questa seconda stagione de Il mondo secondo Jeff Goldblum, Jeff scopre sorprendenti segreti che si nascondono dietro una nuova serie di argomenti. Mentre incontra un nuovo cast di personaggi fantastici formato da fan appassionati ed esperti che svelano nuove tecnologie che cambiano la vita, Jeff scopre come questi argomenti abbiano plasmato il mondo in cui viviamo.

9-1-1 STAGIONE 5

All’inizio della quinta stagione di 9-1-1, i primi soccorritori entrano in azione quando una serie di attacchi ransomware colpisce i sistemi informatici, le torri di controllo del traffico aereo e gli ospedali e un massiccio blackout provoca il caos nella città di Los Angeles. Nel frattempo, Athena si occupa di un’emergenza familiare, la depressione post-partum di Maddie peggiora, Eddie ha un problema di salute e un nuovo operatore del call center prende il controllo.

STATION 19 STAGIONE 5

Praticamente cresciuta nella Stazione 19 di Seattle, Andy Herrera è una vigilessa del fuoco sicura di sé ed è anche la figlia di Pruitt Herrera, il formidabile capo della caserma. Il capitano Pruitt è stato l’ispirazione principale di Andy per diventare un pompiere ed è un mentore sia per lei che per Jack Gibson, il tenente della stazione. Jack è impavido come Andy, ma quando i due sono insieme, volano scintille e gli opposti si attraggono.

THE CHI STAGIONE 4

Jake, Papa e Kevin si confrontano con la dura realtà di come il mondo veda i giovani uomini di colore all’indomani di un atto di brutalità da parte della polizia. Mentre i tre amici fanno i conti con un sistema malato, gli effetti dell’atto disumano della forza pubblica si ripercuotono in tutto il South Side, motivando amici e vicini a reagire. Come fa una comunità a trovare la forza di andare avanti? Questa è la forza di The Chi.

MAYANS M.C. PRIME 3 STAGIONI

Mayans M.C. segue la vita di Ezekiel “EZ” Reyes, un nuovo membro della gang Mayans M.C. al confine tra California e Messico. Un tempo un ragazzo d’oro con il sogno americano a portata di mano, EZ e suo fratello Angel ora sono più uniti che mai dopo aver scoperto la verità dietro l’omicidio della loro madre. Di fronte alla necessità di ritagliarsi una nuova identità nella sua piccola città, il bisogno di vendetta di EZ lo spinge verso una vita che non ha mai voluto. Nel frattempo, il loro padre Felipe lotta per riconciliare le scelte che lui e i suoi figli hanno fatto.

BETTER THINGS STAGIONE 2

Better Things è incentrato su Sam Fox (Pamela Adlon), un’attrice single che lavora senza alcun freno e che cresce le sue tre figlie, Max (Mikey Madison), Frankie (Hannah Alligood) e Duke (Olivia Edward) a Los Angeles. Lei è mamma, papà, arbitro e poliziotto. Sam si occupa anche di sua madre, Phil (Celia Imrie), un’espatriata inglese, che vive dall’altra parte della strada. Sam è imperfetta e prova un amore forte per le sue figlie e per la sua stessa madre, e a volte esagera con il troppo affetto quando si sente in colpa. Sta solo cercando di guadagnarsi da vivere, gestire la vita delle sue figlie, divertirsi con uno o due amici e ogni tanto provare a ritagliarsi un po’ di tempo per sé.

Disney Plus: le migliori serie TV di febbraio 2022

PAM & TOMMY

Ambientata nei primi tempi della diffusione di Internet, Pam & Tommy è basata sull’incredibile storia vera del sex tape di Pamela Anderson (Lily James) e Tommy Lee (Sebastian Stan). Rubato dalla casa della coppia da un operaio scontento (Seth Rogen), il video si trasformò da semplice curiosità, attraverso scambi clandestini di videocassette, a un vero e proprio scandalo mondiale quando arrivò sul web nel 1997. La serie originale composta da otto episodi è una storia d’amore, di crimine nonché un racconto ammonitore che esplora il rapporto tra privacy, tecnologia e celebrità, rintracciando le origini della nostra attuale era della Reality TV in un nastro rubato visto da milioni di persone, che in realtà era destinato solo ai due protagonisti.

LA FAMIGLIA PROUD: PIÙ FORTE E ORGOGLIOSA

La Famiglia Proud: più forte e orgogliosa, revival dell’acclamata serie La Famiglia Proud, segue le avventure e le disavventure della quattordicenne Penny Proud e della sua famiglia mentre affrontano con ilarità e spensieratezza la vita quotidiana. Questi ultimi anni regalano una nuova carriera a mamma Trudy, sogni più audaci a papà Oscar e nuove sfide a Penny, tra le quali farsi amica una vicina di casa piuttosto socievole che è convinta di avere molto da insegnarle.

THE WALKING DEAD STAGIONE 11 PARTE 2

Questo febbraio, The Walking Dead ritorna con alcuni dei protagonisti impegnati a combattere l’imminente attacco dei Mietitori; mentre altri ad Alexandria dovranno scontrarsi con l’ira devastante di Madre Natura. Per tutti, il mondo sta letteralmente crollando davanti ai loro occhi. Nel frattempo, la vita nel Commonwealth non è così idilliaca come sembra. Qualcuno ritroverà la speranza. Altri, invece, saranno spinti oltre il punto di non ritorno. Una verità resiste: le vite sono appese ad un filo e ogni decisione cambia drasticamente il loro futuro, le loro possibilità di sopravvivenza e lo stato di ogni comunità.

BOB’S BURGERS STAGIONE 10

I GRIFFIN STAGIONE 18

WHAT WE DO IN THE SHADOWS STAGIONE 3

What We Do in the Shadows segue quattro vampiri che hanno “vissuto” insieme per centinaia di anni. Nella terza stagione i protagonisti raggiungono un nuovo livello di potenza e si imbattono nel vampiro da cui discendono tutti i vampiri, una sirena tentatrice, nei gargoyle, in un match di kickball contro i lupi mannari, nei casinò di Altantic City, nei culti del benessere, nelle ex fidanzate, nelle palestre e in una grande quantità di curiosità soprannaturali.

BLACK-ISH STAGIONE 7

Uno sguardo divertente e audace alla determinazione di un uomo nello stabilire un senso di identità culturale per la sua famiglia. Continuando a raccontare storie che fanno luce su eventi attuali attraverso le vite dei membri della famiglia Johnson, la serie affronta diversi temi come la pandemia globale, il voto, il razzismo sistematico e il movimento per la giustizia sociale e l’uguaglianza.

GROWN-ISH STAGIONE 3

È il terzo anno e il gruppo decide di organizzare una festa a tema HBCU per cominciare il semestre. Zoey torna dalla sua estate all’estero e realizza che deve affrontare il prima possibile i suoi sentimenti per Aaron e Luca.

IL MERAVIGLIOSO INVERNO DI TOPOLINO

La meraviglia della stagione invernale porta Topolino e i suoi amici in un viaggio attraverso tre storie magiche.

Disney Plus: le migliori serie TV di marzo 2022

Moon Knight

La serie segue Steven Grant, un tranquillo impiegato di un negozio di souvenir, che viene colpito da vuoti di memoria e ricordi provenienti da un’altra vita. Steven scopre di avere un disturbo dissociativo dell’identità e di condividere il suo corpo con il mercenario Marc Spector. Mentre i nemici di Steven/Marc si avvicinano, i due devono indagare sulle loro identità complesse mentre si spingono in un mistero mortale tra i potenti dei dell’Egitto. Moon Knight vede protagonisti Oscar Isaac, Ethan Hawke e May Calamawy. Mohamed Diab e il team di Justin Benson & Aaron Moorhead hanno diretto gli episodi. Jeremy Slater è il capo sceneggiatore, mentre Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Mohamed Diab, Jeremy Slater e Oscar Isaac sono gli executive producer. Grant Curtis, Trevor Waterson e Rebecca Kirsch sono i co-executive producer.

9-1-1: Lone Star Stagione 3

La serie drama 9-1-1: Lone Star, con protagonisti Rob Lowe e Gina Torres, torna con nuove storie di salvataggio. Nella terza stagione, dopo gli eventi del finale della seconda, la 126 viene chiusa e i membri della squadra si dividono. La storyline dei primi episodi racconta di un massiccio e inaspettato fronte artico che colpisce Austin con una tempesta di ghiaccio, creando caos per tutta la città. Riusciranno il capitano, Owen Strand e Tommy Vega non solo a salvare la citta ma anche a trovare un modo per far rinascere e riunire la 126?

Bob’s Burgers Stagione 11

Bear Grylls: Celebrity Edition

Disney Plus: le migliori serie TV di aprile 2022

LE FATE IGNORANTI

Quando Massimo, il marito di Antonia, rimane ucciso in un incidente, la donna scopre che suo marito aveva una relazione con un giovane uomo, Michele. Antonia, devastata, dalla notizia, si ritrova a indagare sulla vita segreta del marito e stringe un’amicizia inaspettata e coinvolgente con Michele e la sua cerchia di amici eccentrici che erano per suo marito quasi una seconda famiglia. Grazie a tutti loro lei riuscirà a cambiare il suo punto di vista sulla vita, ma imparerà di nuovo ad amare?

THE DROPOUT

Soldi. Romanticismo. Tragedia. Inganno. Dall’executive producer Elizabeth Meriwether, The Dropout è la storia di Elizabeth Holmes (Amanda Seyfried) e della Theranos, una storia di ambizione e fama finita terribilmente male. Come ha fatto la più giovane miliardaria che si è costruita da sola a perdere tutto in un batter d’occhio?

SKETCHBOOK – COME NASCE UN DISEGNO

Una serie documentaristica intima e di formazione, Sketchbook – Come nasce un disegno con Walt Disney Animation Studios ci porta sulle scrivanie e nelle vite di artisti e animatori di talento che insegnano a disegnare un personaggio iconico di un film dei Walt Disney Animation Studios. Ogni episodio si concentra su un singolo artista che illustra un personaggio che ha contribuito a creare o che lo ha ispirato a voler essere parte degli Studios. Mentre si apprendono i passaggi per disegnare questi personaggi, si scopre anche che gli artisti hanno tutti una storia unica da raccontare su come sono arrivati in Disney e sul personaggio che hanno scelto. Dai creatori di Chef’s Table, questa esperienza esclusiva darà agli spettatori di tutte le età la possibilità di comprendere come questi amati personaggi prendono vita sullo schermo, introducendoli allo stesso tempo a un nuovo gruppo di personaggi che fanno parte della vita reale.

SINGLE DRUNK FEMALE – 6 aprile

Un licenziamento collettivo in una media company di New York costringe la ventenne alcolizzata Samantha Fink a sfruttare l’unica possibilità che ha per smettere di bere ed evitare il carcere: tornare a casa dalla sua prepotente madre, Carol. Di ritorno a Greater Boston, Samantha inizia una nuova vita, lavorando nella drogheria locale dove tuttavia è circondata da tutti i motivi che l’avevano spinta a iniziare a bere. Samantha torna quindi a confrontarsi con il passato, litiga con la sua ex migliore amica perfettina, che ora esce con il suo ex ragazzo, e intraprende un cammino per dimenticare la sua parte peggiore e scoprire quella migliore. Più o meno.

DOLLFACE STAGIONE 2 – 27 aprile

Nella seconda stagione della serie Jules (Kat Dennings) e le sue amiche, dopo la pandemia e dopo le sofferenze in amore, stanno per compiere trent’anni. Ora che si è riunita con le sue amiche (Brenda Song, Shay Mitchell ed Esther Povitsky), Jules indagherà più a fondo su se stessa e cercherà di mantenere compatto il gruppo.

GROWN-ISH STAGIONE 4- 20 aprile

Zoey torna alla Cal U per l’ultimo anno, il traguardo si avvicina per tutto il suo gruppo. Le amicizie sono messe alla prova, le relazioni diventano difficili e la posta in gioco è più alta che mai. Riuscirà Zoey ad arrivare alla laurea o sarà costretta a cambiare rotta?

I SIMPSON STAGIONE 32 – 6 aprile

Disney Plus: le migliori serie TV di maggio 2022

Obi-Wan Kenobi

La storia inizia 10 anni dopo i drammatici eventi di Star Wars: La Vendetta dei Sith, dove Obi-Wan Kenobi ha affrontato la sua più grande sconfitta, la caduta e la corruzione del suo migliore amico e apprendista Jedi, Anakin Skywalker, che è passato al lato oscuro diventando il malvagio Signore dei Sith, Darth Vader.

Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. S1-S7

Ora che l’esistenza di supereroi e alieni è diventata di pubblico dominio, il mondo sta cercando di gestire questa nuova realtà. L’Agente Phil Coulson è tornato in azione e ora tiene d’occhio un misterioso gruppo chiamato Rising Tide. Per individuare il nemico, ha formato un piccolo gruppo di agenti selezionati tra i membri dell’organizzazione nota come S.H.I.E.L.D.. La squadra ha una missione: indagare quello che c’è di nuovo, di strano e sconosciuto nel mondo, per proteggere l’ordinario dallo straordinario.

How I met your father – 11 maggio

In un futuro prossimo, Sophie sta raccontando a suo figlio la storia di come ha incontrato suo padre: una storia che riporta lo spettatore nel 2021, dove Sophie e il suo affiatato gruppo di amici stanno cercando di capire chi sono, cosa vogliono dalla vita e come innamorarsi nell’era delle app di incontri e delle possibilità senza limiti.

The Quest – L’impresa dei paladini – 11 maggio

Per migliaia di anni, Everealm è stata una terra di impareggiabile bellezza e potente magia. Ora, il regno è minacciato da una terribile maga malvagia. Come ultima speranza, le nobili Parche convocano da un altro mondo otto stranieri, chiamati i Paladini, per lavorare insieme al fine di aiutarle ad adempiere un’antica profezia e sconfiggere la Strega. I Paladini dovranno cercare l’eroe che hanno dentro di sé attraverso una serie di sfide che li spingeranno oltre i propri limiti, per riportare l’equilibrio a Everealm.

