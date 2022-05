Disney Plus ha finalmente pubblicato il poster e il trailer di The Orville 3 sottotitolata New Horizons, la comedy sci-fi di e con Seth MacFarlane (Ted, I Griffin, American Dad). Quando uscirà nel nostro Paese? Potremo guardarla sulla piattaforma di streaming dal 2 giugno! Vi ricordiamo che le prime due stagioni di The Orville sono contenuto esclusivo di Disney Plus e già disponibili.

Il trailer di The Orville 3 – New Horizons

Le riprese della terza stagione sono iniziate nell’ottobre 2019 ma sono state interrotte a causa del COVID-19 e da allora ci sono stati molti rallentamenti nella produzione della stagione. La produzione è stata completata nell’agosto 2021.

The Orville: New Horizons è prodotta da 20th Television e da Fuzzy Door. La serie è stata creata e scritta da Seth MacFarlane. MacFarlane, Brannon Braga, David A. Goodman, Jon Cassar, Jason Clark e Howard Griffith sono i produttori esecutivi.

Questo il poster della terza stagione:

Il cast comprende Seth MacFarlane, Adrianne Palicki, Penny Johnson Jerald, Scott Grimes, Peter Macon, J. Lee, Mark Jackson, Chad L. Coleman, Jessica Szohr e Anne Winters.

Questa la sinossi:

Ambientata 400 anni nel futuro, The Orville: New Horizons vede l’equipaggio della U.S.S. Orville impegnato a navigare tra i misteri dell’universo e ad affrontare le complessità delle proprie relazioni interpersonali mentre prosegue la sua missione di esplorazione spaziale.

Eccovi il trailer:

Disney+ ha assicurato che il suo efficace sistema di parental control permette la visione della serie adatta a tutti i membri della famiglia. Oltre al “Profilo Bambini” già presente sulla piattaforma, gli abbonati possono impostare dei limiti di accesso ai contenuti per un pubblico più adulto e creare profili con accesso tramite PIN, per garantire massima tranquillità ai genitori.

L’offerta di Disney+