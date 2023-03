Disney presenta Dragons of Wonderhatch, la nuovissima serie che unisce anime e live action! Di recente, infatti, Disney Plus ha rivelato alcune immagini che ritraggono i protagonisti in versione animata, ovvero le controparti animate degli attori live-action che prendono parte alla serie, insieme a un trailer di lancio per la stessa.

La parte anime della nuova serie Disney sarà realizzata da Production I.G., uno studio di animazione ben noto fra gli appassionati di anime grazie al suo lavoro su diverse serie di animazione piuttosto note, tra cui possiamo ricordare Haikyuu, Psycho-Pass e FLCL.

Disney presenta Dragons of Wonderhatch, la serie che unisce anime e live action

Gli anime su Disney+ continuano a prendere sempre più piede, come dimostrano le nuove informazioni che riguardano Dragons of Wonderhatch. Iniziamo subito con i design dei protagonisti della serie in versione animata. Nello specifico, sono state pubblicati i design di Gyro, il personaggio di Kenjiro Tsuda e di Gafin, il personaggio di Shunsuke Takeuchi; inoltre, sono anche stati pubblicati i design di altri due dei personaggi principali della serie, ovvero Tyme e Akuta. Potete ammirarli nella galelria di immagini qui di seguito:

Ironia della sorte, l’imminente ibrido anime / live-action di casa Disney vedrà anche la partecipazione di Mackenyu, l’attore che ha altri due adattamenti di serie animate in versione live-action in arrivo quest’anno: si tratta della serie Netflix basata su One Piece di Netflix e Knights of the Zodiac: The Beginning, prodotto invece da Sony Pictures.

Qui in basso trovate il primissimo trailer di lancio di Dragons of Wonderhatch:

Poiché questo è il primo trailer della serie, al momento non si hanno ancora notizie riguardo una possibile finestra di lancio. Per coloro che si chiedono quali anime saranno disponibili su Disney+ in futuro, lo scorso anno il servizio di streaming ha stretto un accordo con Kodansha per creare nuove serie per la piattaforma.

