Disney+: ecco le prime novità in arrivo a novembre

La piattaforma di streaming Disney+ ha da poco annunciato i nuovi contenuti che verranno aggiunti nel corso del mese di novembre. Tra questi spicca assolutamente Marvel 616, ma in realtà vi sono anche altre interessanti novità, nuove stagioni e classici intramontabili Disney che ancora devono essere ufficializzati.

LEGO Star Wars Holiday Special

The LEGO Star Wars Holiday Special riunisce Rey, Finn, Poe, Chewbacca, Rose e i droidi per una gioiosa festa nel giorno del Life Day, una festività introdotta per la prima volta nello “Star Wars Holiday Special” del 1978.

Il nuovo speciale LEGO è il primo a fare il suo debutto su Disney+ e darà seguito alla grande storia di collaborazione tra Lucasfilm e LEGO, con giocose avventure raccontate nel modo accattivante e irriverente che caratterizza i contenuti targati LEGO Star Wars.

Il meraviglioso mondo di Topolino

Non c’è altro che divertimento ed entusiasmo per Topolino e i suoi migliori amici che intraprendono le più grandi avventure vissute finora, destreggiandosi tra gli imprevisti di un mondo selvaggio e bizzarro in cui la magia Disney rende possibile l’impossibile.

Marvel 616

Marvel 616 esplora come la ricca eredità Marvel di storie, personaggi e creatori viva anche nel mondo esterno. Ogni documentario, diretto da uno straordinario regista, approfondisce gli intrecci tra narrazione, cultura pop e fandom nell’Universo Marvel.

Gli episodi di questa serie antologica affronteranno argomenti che includono tutti gli artisti Marvel di fama mondiale e le donne pioneristiche di Marvel Comics, alla scoperta dei personaggi Marvel “dimenticati” e molto altro.

Questi film e serie si uniscono alla library di Disney+ sempre più ricca di titoli amati dai fan, inclusi i recenti arrivi Mulan con Accesso VIP, The Greatest Showman, Phineas e Ferb Il Film: Candace contro l’Universo e Wolverine – L’immortale.