Disney+: le principali uscite di gennaio 2021

Il nuovo anno sta per arrivare e il catalogo del servizio streaming Disney+ si arricchisce di tante novità riguardanti sia i film che le serie Tv. Serve ancora un po’ di tempo per osservare tutte le novità annunciate durante l’Investor Day, ma nel mese di gennaio vedremo tante novità come Wandavision di Marvel, Onward – Oltre la magia e una memorabile avventura de Le Cronache di Narnia. Ecco, quindi, tutte le novità del mese di gennaio 2021.

Onward – Oltre la magia

Uscita: 6 gennaio 2021

Quando due fratelli elfi adolescenti, Ian e Barley Lightfoot, hanno l’inaspettata opportunità di trascorrere un giorno in più con il loro defunto padre, si imbarcano in una straordinaria avventura a bordo dell’epico furgone di Barley, Ginevra. Come ogni impresa che si rispetti, la loro avventura è ricca di incantesimi magici, mappe misteriose, ostacoli insormontabili e scoperte incredibili.

Ma quando la coraggiosa mamma dei ragazzi, Laurel, si accorge che i suoi figli sono scomparsi, si allea con la Manticora, una ex guerriera in parte leone, in parte pipistrello e in parte scorpione, e

inizia a cercarli. Nonostante le pericolose maledizioni, questo singolo magico giorno potrebbe significare molto più di quanto avessero mai immaginato.

Marvel Studios: Legends

Uscita: 8 gennaio 2021

Marvel Studios: Legends è un appassionante ripasso sulle storie dei vari eroi e villain Marvel protagonisti delle prossime attesissime serie che debutteranno in anteprima su Disney+, ponendo le basi per le prossime avventure.

I primi due episodi saranno incentrati su Wanda Maximoff e Visione.

Wandavision

Uscita: dal 15 gennaio 2021

WandaVision unisce televisione classica e Marvel Cinematic Universe e vede protagonisti Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) e Visione (Paul Bettany), due individui dotati di super poteri che conducono vite di periferia idealizzate, che iniziano a sospettare che ogni cosa non sia come sembra.

La nuova serie è diretta da Matt Shakman mentre Jac Schaeffer è il capo sceneggiatore.

Pixar Popcorn

Uscita: dal 22 gennaio 2021

Pixar Popcorn è una collezione di mini cortometraggi con i personaggi Pixar protagonisti di nuove brevissime storie create dai talentuosi animatori Pixar.

Le Cronache di Narnia: Il Viaggio del Veliero

Uscita: dal 29 gennaio 2021

Di ritorno a Narnia per unirsi al Principe Caspian per un viaggio sul maestoso vascello reale conosciuto come “Veliero dell’Alba”, Lucy, Edmund e il loro cugino Eustace incontrano tritoni, draghi, nani e un gruppo errante di guerrieri perduti.

Avvicinandosi ai confini del mondo, la loro incredibile avventura in mare salpa verso una conclusione emozionante, ma incerta.

PJ Masks – Superpigiamini

Uscita: i primi 7 episodi della quarta stagione dal 29 gennaio 2021

I PJ Masks continuano la battaglia per il cielo e lo spazio con l’aiuto del loro nuovo amico, Newton Star. Quando Octobella, un nuovo e spumeggiante cattivo che vive nei canali d’acqua della città dà del filo da torcere ai ragazzi, i PJ Masks mostrano al nuovo eroe riluttante e solitario cosa vuol dire lavoro di squadra.

Ma Octobella non sa cosa che essere un eroe significa aiutare i tuoi amici e niente può distruggere l’amicizia dei PJ Masks!