Disney+ sarà disponibile in Italia dal 24 Marzo

La piattaforma di streaming online Disney+ sarà disponibile in Italia a partire dal 24 Marzo. La data di uscita nel bel paese era prevista per il 31 Marzo 2020, ma oggi il colosso dell’intrattenimento fa sapere, tramite Facebook e Twitter di aver anticipato la data di disponibilità in Italia, pubblicando il seguente post: “Qualcuno da qualche parte ha usato la sua Forza (o premuto qualche bottone) e adesso #DisneyPlus sarà disponibile in ITALIA prima del previsto! Inizia lo streaming il 24 Marzo, registrati su disneyplus.com per maggiori informazioni”.

Disney+ sarà la nuova piattaforma di streaming online dove poter guardare tutti i film della Disney e non solo: tantissimi, infatti, saranno i titoli disponibili già dal lancio in Italia. Un titolo certamente imperdibile per tutti gli amanti di Star Wars sarà The Mandalorian, la serie tv ambientata nell’universo di Guerre Stellari osannata da pubblico e critica e già disponibile su Disney+ negli USA.

Oltre ai contenuti Disney, su Disney+ potremo fruire della Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe. Sulla piattaforma, infatti, saranno disponibili i film sui supereroi che abbiamo già visto al cinema più altri contenuti e show televisivi creati proprio per Disney+ come WandaVision, Moon Knight, What If, Loki, The Falcon and The Winter Soldier.

Disney+ andrà a competere direttamente con altre grandi colossi dello streaming online, su tutti Netflix e Amazon Prime. La prima grande e sostanziale differenza sarà nel prezzo che rimarrà molto più basso rispetto a quello proposto da Netflix. La piattaforma di streaming targata Disney, infatti, costa negli USA 6,99 dollari e si potranno creare sette account diversi e la visione in contemporanea sarà possibile per ben quattro dispositivi diversi.