Disney Television Studios tutti gli annunci dall’Investor Day 2020

Dopo Marvel e Star Wars anche Disney Television Studios è stato protagonista del Disney Investor Day 2020 di ieri notte annunciando una serie di progetti che troveranno spazio su Disney+ e sono le serie di intrattenimento per famiglie di punta attualmente in sviluppo.

Per iscrivervi al servizio di Streaming Disney+ con abbonamento mensile o annuale scontato potete utilizzare questo link.

Disney Television Studios per Disney+

Spiccano senz’altro due progetti ispirati alle properties Disney che Disney Television Studios sta attualmente sviluppando.

La Bella e la Bestia (titolo provvisorio) con Luke Evans e Josh Gad e nuovi brani composti da Alan Menken

(titolo provvisorio) con Luke Evans e Josh Gad e nuovi brani composti da Alan Menken Swiss Family Robinson ovvero la rivisitazione del classico Robinson nell’isola dei corsari di Ron Moore e Jon M. Chu

Altro progetto molto atteso è Percy Jackson and the Olympians (Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo) basato sulla serie bestseller di Rick Riordan e già protagonista di uno sfortunato franchise cinematografico, di cui è stato rivelato solo il logo:

Disney Television Studios sta inoltre sviluppando 4 serie live action che debutteranno nel corso del 2021:

The Mighty Ducks: Game Changers

Big Shot

The Mysterious Benedict Society

Turner & Hooch (Turner e il casinaro)

Disney Television Studios: i contenuti National Geographic

Anche National Geographic godrà di nuovi ambiziosi contenuti sviluppati da Disney Television Studios in esclusiva per Disney+.

Eccoli nel dettaglio:

Limitless With Chris Hemsworth

Welcome to Earth (titolo provvisorio) con Will Smith

(titolo provvisorio) con la quarta stagione della serie antologica Genius, già vincitrice di due Emmy, che traccerà un profilo di Martin Luther King, Jr.

È stato anche annunciato il nuovo documentario Cousteau che uscirà nelle sale americane prima di uscire su Disney+ e nuovissime serie di documentari fra cui Secrets of the Whales, A Real Bug’s Life e America The Beautiful.