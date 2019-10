Disney Villainous a Lucca Comics & Games 2019 con uno stand dedicato

Ravensburger porta a Lucca Comics & Games 2019 un intero stand dedicato al gioco da tavolo Disney Villainous: malefiche sorprese attendono i più coraggiosi.

Sin dall’annuncio della sua uscita, Disney Villainous ha suscitato parecchia curiosità e attesa negli appassionati di gioco da tavolo e del mondo Disney e con il successo ottenuto non poteva non avere uno spazio tutto dedicato a sé durante la fiera Lucca Comics & Games 2019.

Disney Villainous (di cui potete leggere la nostra recensione e il nostro speciale sulla localizzazione a opera di Ravensburger) è il nuovo gioco da tavolo che ha protagonisti sei tra i più celebri Villains dei film d’animazione Disney. Ideato da Prospero Hall e pubblicato inizialmente da Wonder Forge nel 2018, Disney Villainous è stato prodotto da Ravensburger nella localizzazione italiana e lanciato sul mercato nostrano nel mese di ottobre 2019.

In questo gioco da tavolo per due/sei giocatori – con un numero ottimale suggerito di tre/quattro giocatori, per una partita più fluida – dai dieci anni in su, i giocatori dovranno scegliere e impersonare uno tra i più iconici Cattivi Disney tra Malefica, Ursula, Jafar, Il Principe Giovanni, La Regina di Cuori o Capitan Uncino.

Ogni Villain è rappresentato in gioco da una miniatura che ne ricorda l’aspetto in modo stilizzato ed elegante, inoltre, ciascun cattivo è munito di un proprio regno in cui agire e di due mazzi di carte. Dal primo, il giocatore pescherà le carte da utilizzare durante la propria mano, mentre dall’altro, che contiene avversità e ostacoli, saranno gli avversari a pescare carte da giocargli contro. E proprio l’hand management, o gestione della mano, è una delle principali e fondamentali meccaniche su cui si regge il gioco.

Il vincitore sarà colui che per primo raggiungerà l’obiettivo principale del proprio Cattivo, facendosi aiutare dai giusti Alleati, sfoderando i propri Poteri speciali e sconfiggendo gli Eroi che gli altri giocatori gli scaglieranno contro.

Disney Villainous è un titolo del tutto adatto sia a un pubblico di ragazzi, sia a un target più adulto. La componentistica, infatti, pur riportando pregevoli illustrazioni tratte dal mondo dell’animazione Disney, non risulta affatto fanciullesca, ma è al contrario elegante e raffinata, adatta al palato di un’ampissima fascia d’età.

Inoltre, grazie alle sue meccaniche, Disney Villainous è un prodotto perfetto sia per chi muove i primi passi nel mondo dei giochi da tavolo, sia per quei giocatori navigati alla ricerca di un titolo diverso dal solito all’interno del panorama ludico. Le dinamiche di gioco, infatti, risultano di facile comprensione, ma allo stesso tempo la parziale asimmetria, l’alta rigiocabilità e le iconiche ambientazioni e caratteristiche di ciascun personaggio del gioco, sono capaci di coinvolgere e divertire anche un pubblico adulto e più esperto.

Poiché, diciamolo, spesso i Cattivi hanno molto più carisma degli Eroi, il successo di Disney Villainous, che gli è valso anche il premio TOTY 2019 – Toy Of The Year, ha lasciato spazio alla produzione di due set di espansione del gioco, già usciti negli Stati Uniti.

Il primo pack di espansione uscirà nella versione in lingua italiana nel 2020, sempre a opera di Ravensburger, e comprenderà tre nuovi Cattivi Disney: Grimilde, la strega di Biancaneve, Ade, l’antagonista nel film d’animazione Hercules e il Dottor Facilier de La principessa e il ranocchio.

Ravensburger offre la possibilità di mettere alla prova le proprie abilità di Cattivo Disney a Lucca Comics & Games, dal 30 ottobre al 3 novembre presso lo stand dedicato a Disney Villainous, ubicato nel Padiglione Carducci, stand CAR318. Qui, oltre alla possibilità di provare e acquistare il gioco, malefiche sorprese attenderanno chiunque abbia il coraggio di addentrarsi nel mondo dei Cattivi più cattivi dell’universo Disney.