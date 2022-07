È in corso la seconda giornata dell’Amazon Prime Day 2022 è in corso, con tantissime nuove offerte tutte da scoprire. Come abbiamo già visto ieri ce n’è davvero, ma davvero per tutti i gusti: un’occasione, insomma, per recuperare tante chicche che conservate da mesi nella vostra wishlist. Vi segnaliamo in particolare, se siete giocatori da tavolo e fan dei classici Disney, il gioco Disney Villanous in super offerta per il Prime Day 2022 con sconti che arrivano fino al 44%!

Disney Villainous risponde alla domanda: “Che Cattivo vorresti essere?” Nel gioco infatti si assume il ruolo di uno dei grandi cattivi Disney esplorando le sue abilità uniche e scoprendo come raggiungere il tuo obiettivo personale, legato alla storia del tuo cattivo. Ogni Guida al Cattivo fornirà suggerimenti e strategie per raggiungere la vittoria.

Disney Villanous in super offerta per il Prime Day 2022 (-44%)

Disney Villainous The Worst Takes it All

Disney Villainous The Worst Takes it All è un gioco di carte asimmetrico con protagonisti 6 famosi Cattivi Disney: Capitan Uncino, Ursula, Principe Giovanni, Jafar, Malefica e la Regina di Cuori. Le istruzioni chiare e precise: ogni cattivo ha una propria guida, che sarà utile ai giocatori per costruire una strategia vincente al fine raggiungere l’obiettivo e diversi Eroi da distruggere: Ariel, Peter Pan, Aladdin e tanti altri.

Disney Villainous Evil Comes Prepared

Disney Villainous Evil Comes Prepared è la seconda espansione di Disney Villainous (sempre giocabile a sé). Protagonisti sono 3 famosi Cattivi Disney: Scar, Yzma e Rattigan. Le istruzioni chiare e precise; ogni cattivo ha una propria guida, che sarà utile ai giocatori per costruire una strategia vincente al fine raggiungere l’obiettivo e diversi Eroi da distruggere: Mufasa, Kronk, Basil e tanti altri.

Disney Villainous Perfectly Wretched

Disney Villainous Perfectly Wretched è la terza espansione di Disney Villainous (sempre giocabile a sé). Protagonisti sono 3 famosi Cattivi Disney:Crudelia De Mon, Madre Gothel e Gambadilegno. Le istruzioni chiare e precise; ogni cattivo ha una propria guida, che sarà utile ai giocatori per costruire una strategia vincente al fine raggiungere l’obiettivo e diversi Eroi da distruggere: Anita e Rudy, Rapunzel, Topolino e tanti altri.

Disney Villainous Wicked to the core

Disney Villainous Wicked to the core è la prima espansione di Disney Villainous (sempre giocabile a sé). Protagonisti sono 3 famosi Cattivi Disney: Ade, Regina Cattiva e Dottor Facilier. Le istruzioni chiare e precise; ogni cattivo ha una propria guida, che sarà utile ai giocatori per costruire una strategia vincente al fine raggiungere l’obiettivo e diversi Eroi da distruggere: Ercole, Biancaneve, Tiana e tanti altri.

Disney Villainous Despicable Plots

Disney Villainous Despicable Plots è la quarta espansione di Disney Villainous (sempre giocabile a sé). Protagonisti sono 3 famosi Cattivi Disney: Gaston, Re Cornelius e La Matrigna. Le istruzioni chiare e precise; ogni cattivo ha una propria guida, che sarà utile ai giocatori per costruire una strategia vincente al fine raggiungere l’obiettivo e diversi Eroi da distruggere: Mufasa, Kronk, Basil e tanti altri.

