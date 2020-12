Disneyland Paris: ecco l’anteprima dell’hotel Marvel

Disneyland Paris ha offerto uno sguardo sull’avanzamento dei lavori al Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel, il nuovo hotel a tema Marvel situato all’interno del resort di Disneyland Paris.

Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel sorgerà sulle ceneri del fu Disney’s Hotel New York, una delle strutture ricettive del parco Disney europeo di Marne la Vallée e aprirà i battenti nel corso di questo 2021. A onor di cronaca il lussuoso hotel avrebbe dovuto essere inaugurato quest’anno, tuttavia le conseguenze della pandemia hanno reso inevitabile uno slittamento dei lavori e conseguentemente dell’inaugurazione.

Per portare a nuova vita questa struttura, che precedentemente omaggiava lo stile metropolitano e frenetico della Grande Mela, sono occorsi due anni di di studio e ricerca, seguiti da due anni di costruzione, durante i quali i diversi team hanno rinnovato interamente gli ambienti preesistenti, aggiornandoli ad uno stile contemporaneo ispirato a quello delle moderne gallerie d’arte newyorkesi.

Ovviamente, visto il nome dell’hotel, il gioiello di questa corona sarà l’arte della Marvel che in una sorta di esposizione permanente presenterà agli ospiti ben 300 opere, create da oltre 95 artisti, di cui circa 50 create appositamente per l’hotel.

Questi elementi artistici potranno essere ammirati nelle grandi strisce a fumetti retro illuminate, situate nella hall, e da una esposizione di prop e costumi iconici, tra cui tre armature a grandezza naturale di Iron Man e lo scudo di Captain America.

Il tema newyorkese troverà spazio in tutti gli ambienti dell’hotel, come ad esempio i ristoranti, rivelando moltissimi dettagli ed easter egg. Nel ristorante Manhattan sarà possibile ammirare un grande lampadario ispirato allo skyline di Manhattan, ma anche al regno di Asgard per via dei materiali e colori utilizzati. Per il Downtown Restaurant, gli Imagineers si sono ispirati alle deli, ovvero le tipiche gastronomie locali. Per finire all’interno dello Skyline Bar sarà possibile ammirare il caratteristico profilo di Manhattan e i suoi grattacieli, tra i quali svetterà l’iconica Avengers Tower.