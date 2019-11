Disneyland Paris: biglietti online scontati del 50%

Anche Disneyland Paris quest’anno sta partecipando al Black Friday, con un’offerta semplicemente imperdibile: fino al 6 Dicembre sarà possibile acquistare i biglietti d’ingresso con il 52% di sconto. Praticamente, il biglietto a prezzo pieno acquistato alle case del parco valido per l’accesso un giorno ad entrambi i parchi (Walt Disney Studios e Disneyland Paris) costa € 107. Al momento invece è possibile acquistarlo esclusivamente on-line a € 51. Prezzo unico sia per adulti che per bambini.

Attenzione al periodo di validità: questo biglietto consente l’accesso ai parchi soltanto nel periodo compreso tra il 6 Gennaio 2020 ed il 7 Febbraio 2020 incluso. Si tratta sostanzialmente del periodo di bassa stagione. Tuttavia, rispetto agli anni passati, quando in questo periodo si sono susseguite decine di attrazioni chiuse per ristrutturazione, quest’anno per la prima volta da anni praticamente quasi tutte le attrazioni del parco saranno aperte, tranne Buzz Lightyear e Disneyland Railroad (chiuse per ristrutturazione intensiva) al parco principale e Studio tram Tour agli studios per i lavori di riconversione a tema Cars. Ricordiamo inoltre che l’intero backlot è chiuso per i lavori di costruzione della nuova area tematica Avengers Campus.

Per quanto riguarda gli spettacoli Topolino ed il Mago agli studios sarà disponibile soltanto a partire dal 1°Febbraio. Invece al parco principale dall’11 Gennaio inizia la Star Wars Celebration, con una nuova parata oltre la classica Stars on Parade. Per quest’occasione sono stati realizzati dei nuovi carri inediti direttamente ispirati al nuovo film d’animazione Frozen 2 – Il segreto di Arendelle. Agli studios invece già da adesso è disponibile lo spettacolo Frozen Animation Celebration.

Ma non è l’unico show disponibile. Al parco Walt Disney Studios dall’11 Gennaio al 15 Marzo è tempo de Le Leggende della Forza – Star Wars celebration, con due show dedicati sul palco esterno ed un grande spettacolo di chiusura serale con 3D mapping e fuochi d’artificio sulla Tower of Terror. Sarà inoltre possibile incontrare Chewbacca e forse anche Rey. Da tenere presente che questo potrebbe essere l’ultimo anno per le celebrazioni di Star Wars. Non è stato comunicato ufficialmente, ma a meno di cambi dell’ultimo minuto questa sarà l’ultima occasione per prendere parte all’evento.