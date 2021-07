Disneyland Paris: il Green Pass sarà obbligatorio

È stato fatto un annuncio molto importante per tutti gli appassionati di parchi divertimento a tema che stavano pensando di andare a fare una visita di piacere nel magico mondo di Disneyland Paris: il Green Pass (o Pass Sanitario) sarà obbligatorio per poter accedere al parco (acquistate qui Disneyland e altri nonluoghi). La scelta è stata fatta in virtù delle nuove disposizioni per contrastare la pandemia da COVID-19 attuate dal governo francese sul proprio territorio nazionale. Scopriamone insieme i dettagli.

Disneyland Paris: informazioni sul Green Pass

Dal 21 luglio, tutti i visitatori di Disneyland Paris con più di 18 anni dovranno avere il Pass Sanitario. Bisognerà dunque essere completamente vaccinati con un vaccino approvato dall’EMA (Agenzia europea per i medicinali) da almeno 7 giorni in caso di seconda dose o di unica dose per persone che hanno già contratto il virus, e da 4 settimane per chi invece ha un vaccino monodose.

In alternativa, i visitatori dovranno avere effettuato un test con esito negativo massino 48 ore prima. Tenendo presente che la validità del test PCR è di 48 ore, i visitatori che intendano estendere la loro visita per più di 2 giorni dovranno effettuare altri test alla scadenza di questo lasso di tempo, per poter disporre di un pass valido per tutta la durata del loro soggiorno.

I test possono essere effettuati anche in loco, direttamente a Disneyland Paris: il test PCR, che da l’esito entro le 24 ore, ha un costo di 20€, che diventano 63,89€ per chi non possiede una tessera sanitaria francese valida; il test antigenico, che fornisce un esito entro 15 minuti, ha un costo di 20€ per chi ha una tessera sanitaria francese e di 54,01€ per tutti gli altri.

In caso di positività al test, bisognerà accertare che siano passati almeno 11 giorni e meno di 6 mesi da questo esito.

Queste disposizioni diventeranno obbligatorie, dal 30 agosto, anche per i ragazzi dai 12 ai 17 anni. Il Green Pass non sarà dunque necessario per tutti i visitatori con meno di 12 anni. L’unico obbligo per i bambini dai 6 anni in su è quello di indossare sempre la mascherina.

Il parco dispone di misure di distanziamento sociale e di stazioni di igienizzazione per le mani. Per maggiori dettagli, potete consultare la versione in italiano del sito ufficiale di Disneyland Paris, che trovate a questo indirizzo, e la pagina del parco su Facebook.