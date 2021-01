Disneyland Paris potrebbe riaprire il 2 aprile 2021

Disneyland Paris ha dovuto rinviare ancora la riapertura dei suoi parchi e alberghi. A darne notizia il parco stesso tramite i suoi canali ufficiali. La nuova data di apertura è prevista per venerdì 2 aprile 2021.

La riapertura del parco Disney europeo era inizialmente prevista per il 13 febbraio, tuttavia le attuali condizioni legate all’inasprirsi della pandemia hanno reso questa data una scelta inattuabile, decretando così il rinvio a una nuova data. La dirigenza del parco tuttavia ci tiene a precisare che la nuova data comunicata sarà comunque soggetta all’evolversi della crisi sanitaria in atto.

Al momento la Francia, come altre nazioni europee, sta mettendo in atto una serie di provvedimenti restrittivi volti a contenere l’acuirsi dei contagi di covid-19. Nello specifico parliamo di un coprifuoco, a partire dalle 18:00 di ogni giorno, su tutto il territorio nazionale.

Due to the prevailing conditions in Europe, Disneyland Paris will not reopen on the 13th of February as initially planned. If you have a booking with us during the closing period, please check our website for our latest commercial conditions: https://t.co/3c0DbxYPLC pic.twitter.com/yom7cB4it3 — Disneyland Paris EN (@DisneyParis_EN) January 18, 2021

Stante le condizioni dominanti in Europa, Disneyland Paris non riaprirà il 13 febbraio come inizialmente previsto. Se le condizioni lo consentiranno, riapriremo Disneyland Paris il 2 aprile 2021 e accoglieremo con favore le prenotazioni a partire da questa data. Dato il contesto attuale, i nostri piani continuano a evolversi, ma sappi che faremo ogni sforzo per condividere con te eventuali aggiornamenti non appena possibile. Per ulteriori aggiornamenti consultate regolarmente il sito. Ti ringraziamo per la tua continua lealtà e comprensione durante questo periodo difficile.

Il parco europeo Disney ha chiuso i battenti lo scorso 29 ottobre, nel corso del 2020 era riuscito a riaprire per la finestra estiva, approfittando di una parziale diminuzione dei contagi sulla coda della prima ondata della pandemia. Disneyland Paris al momento sta condividendo quindi la sorte del Disneyland Resort di Anaheim in California, attualmente chiuso e in fase di “riconversione” ad hub per la somministrazione del vaccino contro il coronavirus. Attualmente restano aperti, ma con limitazioni, Walt Disney World in Florida, Shanghai Disneyland, Tokyo Disneyland e Tokyo DisneySea.