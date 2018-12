Disneyland: prima occhiata all’area tematica dedicata a Star Wars

Come saprete, da diverso tempo Disney sta lavorando per integrare all’interno dei suoi parchi tematici un’area dedicata all’universo di Star Wars, che ad oggi era stato offerto ai visitatori solo tramite l’aggiornamento di alcune giostre già note al pubblico, come lo Space Mountain di Disneyland, divenuto a metà dello scorso anno il “Star Wars Hiper Space Mountain”.

Nel corso della giornata di ieri, tuttavia, Disney ha finalmente mostrato un primo “teaser” di quella che sarà l’area tematica dedicata all’universo di George Lucas, presentatoci già nelle intenzioni, come un progetto a dir poco gargantuesco.

L’are atematica si chiamerà “Star Wars: Galaxy’s Edge”, ed il video arrivato su YouTube ci permette di dare un’occhiata a due delle principali attrazioni a tema, ovvero la “Millennium Falcon: Smuggler’s Run” e la “Star Wars: Rise of the Resistance.”

Due attrazioni che, promette Disney, saranno “altamente interattive” per i visitatori, scostandosi di molto dalle classiche giostre presenti nei parchi a tema. La prima, come intuibile, permetterà di vivere l’esperienza di un viaggio frenetico a bordo del Millennium Falcon, mentre la seconda, “Star Wars: Rise of the Resistance”, ci vedrà protagonisti di uno scontro su mezzi tra la Resistenza e le forze del Primo Ordine, fino ad uno scontro diretto contro Kylo Ren.

Le aree tematiche di Guerre Stellari arriveranno il prossimo anno a Disneyland e DisneyWorld, la prima con apertura in estate, la seconda in inverno.