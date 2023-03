La nuova espansione di Pokémon GCC, il gioco di carte collezionabili dell’iconico franchise, sta per arrivare ed è ovviamente dedicata ai nuovi titoli della saga. Pokémon Scarlatto e Violetto sono usciti ormai da qualche mese e hanno conquistato milioni di giocatori in tutto il mondo; se non vedete l’ora di mettere le mani sulle nuove carte sarete felici di sapere che potete trovare il preordine su eBay a prezzi estremamente convenienti fino alla mezzanotte del 2 aprile!

Sulla sezione del noto e- commerce dedicata alla nuova espansione troverete infatti un ampio catalogo di articoli in preordine, che vi arriveranno comodamente a casa il giorno dell’uscita. Le possibilità di acquisto sono veramente tantissime, tra cui blister che vanno da 3 a 35 buste e i meravigliosi Set Allenatore Fuoriclasse, dedicati singolarmente a Scarlatto o a Violetto e in vendita singolarmente a 59,90€, oppure in coppia a 118,90€.

Sono proprio i Set Allenatore Fuoriclasse a rappresentare l’articolo più interessante per tutti i collezionisti di Pokémon GCC, dato che all’interno sono presenti 9 buste dell’espansione Scarlatto e Violetto, una carta promozionale del Leggendario a cui è dedicato il cofanetto, quindi Mraidon o Koraidon, 65 bustine protettive con il Leggendario e 45 carte Energia del TCG Pokémon. Troviamo poi una guida giocatore per l’espansione, 7 dadi, 2 segnalini e una carta codice per il gioco di Carte Collezionabili Pokémon Live.

I set sono perfetti anche per essere messi in esposizione su una mensola grazie alla magnifica cover art ritraente il Pokémon Leggendario a cui sono dedicati, rendendoli dunque ancora più irresistibili. Inoltre, il cofanetto è dotato di quattro divisori per conservare e organizzare il contenuto, così che possiate avere sempre tutto in ordine e possiate portarlo con voi anche durante gare e tornei.

La nuova espansione di Pokémon TCG è veramente imperdibile, quindi vi invitiamo ancora una volta a consultare la pagina eBay dedicata per scoprire l’intero catalogo. Vi ricordiamo che il preordine durerà fino al 2 aprile a mezzanotte, quindi il nostro consiglio è quello di approfittarne finché i set sono ancora disponibili!

