Diventa il Munchkin più forte di Hogwarts con Munchkin Harry Potter Deluxe

Munchkin è un gioco da tavolo estremamente prolifico e camaleontico, che grazie al suo impianto regolistico è strato in grado di adattarsi a qualsiasi licenza e che ha reso possibile, dal 2000 in avanti, la pubblicazione di più di moltissime edizioni diverse tra set base ed espansioni varie.

Alla già numerosa scuderia di questo gioco di società, si va ad aggiungere anche una nuova edizione speciale a tema Harry Potter, pubblicata da USAopoly, brand specializzato in edizioni di giochi classici tematizzati con alcune tra le licenze più amate.

In questa edizione di Munchkin il sistema di regole rimane pressoché invariato. Lo scopo del gioco è raggiungere per primi il decimo livello accumulando tesori e sconfiggendo mostri, ma rivolgendosi ai fan della saga letteraria creata da J. K. Rowling questa edizione declina le regole classiche del gioco nell’universo di Harry Potter e introduce alcune meccaniche esclusive che servono a enfatizzare il tema e adattarlo al meglio.

Si comincia la partita scegliendo una delle 4 Case di appartenenza (Grifondoro, Serpeverde, Corvonero e Tassorosso), ognuna di queste conferirà una abilità speciale al giocatore. A questo punto dovrete posizionare sul tabellone di gioco il segnalino della vostra Casa e procedere come in una normale partita di Munchkin.

Frugando nelle stanze, o meglio “Giurando solennemente di non avere buone intenzioni“, si possono incontrare i mostri tipici della saga o incorrere in qualche maledizione o incantesimo che potrebbero complicarvi la vita. Affrontare i mostri vi farà guadagnare livelli, che vi serviranno per vincere, ma come ogni partita di Munchkin che si rispetti, anche questa edizione non è esente da i tiri mancini degli altri giocatori che potrebbero prendervi di mira per rallentare la vostra ascesa trionfale: il Signore Oscuro non è certo arrivato al potere scambiando cortesie con i suoi avversari.

Durante il gioco si potranno pescare delle Carte Alleato raffiguranti i personaggi della saga, come Hermione, Ron, Sirius Black, Luna Lovegood, ecc. Le Carte Alleato servono ad arricchire le classiche Carte Equipaggiamento, che altrimenti in questa edizione avrebbero un ruolo più sacrificato.

Questa edizione speciale è arricchita dalla presenza di un tabellone di gioco in cui sono presenti i riquadri che indicano dove riporre i diversi mazzi di gioco e gli spazi dedicati ai livelli in cui far avanzare il vostro segnalino.

La scatola di Munchkin Harry Potter Deluxe contiene 92 Carte Porta, 76 Carte Tesoro, 6 carte Casata (è possibile scegliere la stessa Casa in più di una persona), 12 segnalini, il tabellone di gioco, un dado e il regolamento di gioco.