Solo pochi giorni vi riportavamo la notizia che Batman: Caped Crusader, la serie animata dedicata al Cavaliere Oscuro prodotta da Matt Reeves, Bruce Timm e J.J. Abrams, non sarebber andata più in onda su HBO Max ma non era stata cancellata anzi i lavori procedevano spediti e la serie avrebbe trovato una nuova casa. A pochissime ore dalla notizia della firma del nuovo contrattone che legherà Matt Reeves, ricordiamo regista di The Batman e mente dietro una serie di progetti televisivi legati al franchise, a Warner Bros. Discovery giunge la notizia che diverse piattaforme streaming sarebbero interessate a Batman: The Caped Crusader.

Quali piattaforme streaming sarebbero interessate a Batman: The Caped Crusader?

Secondo l’autorevole THR, sarebbero tre le piattaforme streaming interessate a Batman: The Caped Crusader. Si tratta di Hulu, Netflix e Apple TV Plus. Tre ipotesi suggestive per diversi motivi. Hulu perché in orbita Disney Plus, Netflix che vorrebbe così attirare nuovi abbonati e con cui Warner Bros. ha già rapporti avendo subappaltato sui mercati internazionali compresa l’Italia serie come Gotham o Titans, e infine Apple Plus TV a cui Warner Bros. ha già “venduto” la hit Ted Lasso e piattaforma in fortissima espansione.

È interessante notare come la mossa segnerebbe un progressivo ma deciso allontanamento di Warner Bros. Discovery da quelle strategie spiccatamente corporate che hanno tenuto banco negli ultimi anni e atte a sviluppare contenuti da utilizzare solo ed esclusivamente sulle piattaforme proprietarie. WB invece storicamente ha sempre rivenduto i propri prodotti: l’esempio migliore è senz’altro la mitica Batman the Animated Series che fu “venduta” a Fox Kids.

A proposito di Batman: Caped Crusader

Batman: Caped Crusader venne annunciata lo scorso maggio, prodotta da Warner Bros Animation, Bad Robot Productions e 6th & Idaho, e affidata alle cure di Matt Reeves (The Batman), Bruce Timm (Batman the Animated Series) e J.J. Abrams nelle vesti di produttori esecutivi, il leggendario Ed Brubaker è invece lo showrunner. La serie mostrerà una vera e propria rivisitazione della mitologia di Batman, che andrà a “reinventare” non solo la figura del super eroe, ma anche quella dei suoi più iconici avversari, attraverso narrazioni sofisticate, personaggi ricchi di sfumature e intense sequenze d’azione, il tutto ambientato in un mondo visivamente sorprendente.

Reeves, Timm e Abrams, in una dichiarazione congiunta, hanno affermato di essere oltremodo entusiasti di poter lavorare assieme a questo nuovo ciclo di storie ambientate a Gotham City, e che Batman: Caped Crusader sarà una serie elettrizzante, con uno spiccato taglio cinematografico e che andrà a rappresentare in maniera preponderante le radici noir di Batman, immergendosi al contempo sempre più a fondo nel background psicologico dei personaggi più iconici.

Eccovi il dietro le quinte di Batman: Caped Crusader:

Sam Register, presidente di Warner Bros Animation e Cartoon Network Studios, ha inoltre aggiunto che la nuova produzione riprenderà in mano l’eredità lasciata da quel capolavoro che è stato Batman: The Animated Series (recuperate la serie animata in lingua originale in blu-ray su Amazon), un’opera in grado di plasmare la percezione di un’intera generazione nei confronti del personaggio dell’Uomo Pipistrello e che la sinergia tra questi tre talentuosi maestri della narrazione, farà di Batman: Caped Crusader un’opera in grado di raccoglierne l’eredità leggendaria.