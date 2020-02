Doctor Sleep arriva ufficialmente in edizione Home Video!

Dopo il suo debutto nei cinema, la pellicola tratta dalle storie del geniaccio di Stephen King, Doctor Sleep, arriva finalmente nel formato Home Video, vale a dire in DVD, Blu-Ray, 4K UHD e nella sua edizione digitale. Warner Bros, oltre a questo annuncio, ha comunicato che sarà anche disponibile una variante completamente inedita.

La pellicola, per chi non fosse a conoscenza di quest’aspetto, è stata diretta da Mike Flanagan, e include nel suo cast nomi del calibro di Ewan McGregor, Rebecca Ferguson e Kyliegh Curran. La storia prosegue le vicende che si sono svolte in Shining, con un salto temporale di ben 40 anni.

Tra i contenuti speciali annunciati spiccano la Director’s Cut (include 27 minuti di scene inedite), lo speciale “Ritorno all’ Overlook” (che mette in evidenza la ricostruzione dell’iconica location protagonista in Shining), e “Da Shining a Doctor Sleep” (un’intervista esclusiva a Stephen King e a Mike Flanagan).

La distribuzione delle versioni Home Video di Doctor Sleep avverrà in due step diversi, l’edizione digitale infatti è al momento disponibile, mentre quelle fisiche debutteranno il prossimo 5 marzo 2020. Seguiranno, naturalmente, aggiornamenti.