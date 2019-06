Doctor Sleep: ufficiali teaser trailer e primo poster

Coma annunciato dalla Warner Bros è finalmente arrivato il trailer ufficiale di Doctor Sleep, sequel di Shining. Per gli appassionati delle storie di Stephen King non finisce qui, infatti è stato pubblicato anche il primo poster ufficiale.

Ricordiamo che faranno parte del cast del nuovo film, nato dall’adattamento del romanzo di Stephen King, McGregor che interpreterà Danny Torrance, Rebecca Ferguson sarà Rose the Hat, Zahn McClarnon vestirà i panni di Crow Daddy, Carl Lumbly interpreterà Dick Hallorann, Kyliegh Curran sarà invece Abra Stone, Bruce Greenwood vestirà i panni di Dr. John Dalton, Alex Essoe sarà Wendy Torrance e Emily Alyn Lind interpreterà Snakebite Andi.

In attesa dell’uscita nelle sale cinematografiche di Doctor Sleep, film scritto e diretto da Mike Flanagan, prevista per l’8 novembre prossimo negli USA, gustiamoci il teaser trailer appena pubblicato che troverete di seguito.

