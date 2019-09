Doctor Sleep: il sequel di The Shining si mostra nel suo trailer!

Dopo quarant'anni, The Shining riceve il suo sequel ufficiale chiamato Doctor Sleep, che si mostra nel suo trailer. Il debutto è atteso per fine ottobre!

Quarant’anni dopo la sua ultima apparizione, Danny Torrance torna nuovamente sui grandi schermi nel nuovo Doctor Sleep, vale a dire il sequel di The Shining (1980). The Warner Bros. Picture, per celebrare il suo imminente debutto, ha pubblicato il trailer finale della pellicola.

“Doctor Sleep permette a tutti gli appassionati di scoprire la storia di Danny Torrance, 40 anni dopo il suo terrificante soggiorno all’Overlook Hotel di The Shining. Ewan McGregor , Rebecca Ferguson e il nuovo arrivato Kyliegh Curran recitano nel thriller soprannaturale“, recita il comunicato ufficiale.

Il trauma di Overlook echeggia irremediabilmente nella mente del povero Danny. Tuttavia, la pace ritrovata “si frantuma quando incontra Abra, un’adolescente coraggiosa con il suo potente dono extrasensoriale, noto come il ‘lustro’. Riconoscendo istintivamente che Dan condivide il suo potere, Abra lo ha cercato, disperato per il suo aiuto contro la spietata Rosa Hat“. I due uniscono le forze per fermare questa nuova ventata di malvagità.

Per chi non lo spesse, inoltre, Doctor Sleep include nel suo cast Ewan McGregor (Star Wars e Trainspotting) nei panni di Dan Torrance, Rebecca Ferguson (Mission: Impossible film e The Greatest Showman) interpretando Rose the Hat e Kyliegh Curran nei panni di Abra. I restanti attori sono Carl Lumbly, Zahn McClarnon, Emily Alyn Lind, Bruce Greenwood, Jocelin Donahue, Alex Essoe e Cliff Curtis. Questa pellicola è diretta da Mike Flanagan, mentre i produttori sono Warner Bros. e Intrepid Pictures/Vertigo Entertainment.

Doctor Sleep, infine, farà il suo debutto ufficiale il prossimo 30 ottobre nelle sale cinematografiche italiane. Vi consigliamo quindi di segnare questa data sulla vostra agenda.