Doctor Strange 2 In The Multiverse Of Madness sarà diretto da Sam Raimi e arriverà nelle sale cinematografiche il 4 maggio 2022. Negli ultimi giorni si parlato molto delle due madri di America Chavez: la loro presenza è stata infatti oggetto di numerose polemiche con l’Arabia Saudita e l’Egitto intenzionati a vietare il film con l’accusa di propaganda pro-LGBTQ+. Non sapevamo ancora chi avrebbe interpretato le due donne, almeno fino ad ora.

Doctor Strange 2 In The Multiverse of Madness: le due madri di America Chavez

One Take News ha rivelato in esclusiva che Ruth Livier e Chess Lopez interpreteranno Elena e Amalia, le due mamme di America Chavez (Xochitl Gomez). Ruth Livier ha svolto un bel po’ di lavoro nel corso degli anni. Ha lavorato per un breve periodo in 90210 e ha lavorato per molti progetti Disney e per franchise videoludici. È stata in Sly 3, Grand Theft Auto: San Andreas, Dead Rising 3 e altri. Lopez d’altra parte ha girato 3 cortometraggi e attualmente sta lavorando a un film per la TV.

America Chavez è stata introdotta per la prima volta nel 2011 come il primo eroe latino LGBTQ della Marvel. A parte i superpoteri come il volo e la super forza, ha la capacità di perforare buchi a forma di stella in altre dimensioni. Nella sua memoria, quando aveva circa sei anni, il Parallelo Utopico fu minacciato di distruzione e le sue madri si sono sacrificate per sigillare i buchi neri con il risultato che le loro particelle sono state disperse attraverso il Multiverso stesso. La ragazza voleva dimostrare di essere un eroe e, sapendo che l’utopia non richiedeva la salvezza, scappò di casa e dalle sue responsabilità per viaggiare attraverso diverse realtà sotto il nome di Miss America.

A proposito di Doctor Strange 2 In The Multiverse of Madness

Doctor Strange 2 In The Multiverse Of Madness non sarà diretto da Scott Derrickson, bensì da Sam Raimi, regista della prima, storica trilogia di Spider-Man. Gli eventi accorsi in WandaVision, inoltre, andranno fortemente a impattare le vicende del sequel, ma non solo. Il film fa parte della cosiddetta Fase 4 del Marvel Cinematic Universe e sarà collegato a Spider-Man: No Way Home con Tom Holland.

Il personaggio di Benedict Cumberbatch dovrà rendere conto degli sconvolgimenti causati dal suo incantesimo, confrontandosi anche con una Scarlet Witch vicina alla svolta da villain.

Nel cast tornano Benedict Cumberbatch (Stephen Strange/Doctor Strange), Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff/Scarlet Witch), Rachel McAdams (Christine Palmer), Benedict Wong (Wong) e Chiwetel Ejiofor (Karl Mordo), insieme alle new entry Xochitl Gomez (America Chavez) e Adam Hugill (Rintrah).