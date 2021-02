Doctor Strange 2: la colonna sonora sarà affidata a Danny Elfman

Doctor Strange in the Multiverse of Madness è una delle tante produzioni che hanno risentito delle sospensioni e dei rinvii dello scorso anno causati dalla diffusione della pandemia di COVID-19, che lo ha fatto slittare al 2022 rispetto alla data di uscita originale (il 5 novembre 2021). Nonostante il ritardo diversi dettagli iniziano a emergere su quello che dovrebbe essere uno dei film più centrali del prossimo periodo del Marvel Cinematic Universe. Tra questi troviamo Danny Elfman come il compositore scelto per curare la colonna sonora del film.

Ricordiamo che Danny Elfman (oltre ad aver lavorato spesso con Tim Burton) ha già una buona storia di collaborazione con Sam Raimi, il regista che dirigerà il seguito di Doctor Strange. Si è occupato infatti della composizione per i primi due film di Spider-Man del regista usciti nel 2002 e 2004, ma dopo Spider-Man 2 il compositore tagliò i legami con Raimi per delle difficoltà emerse durante la lavorazione, che definì “un’esperienza miserabile”. Per Spider-Man 3 infatti la composizione venne affidata a Christopher Young.

Sembrava che il rapporto professionale tra i due fosse irrimediabilmente incrinato, ma per fortuna il tempo aiuta a curare i dissapori. Nel 2012 Raimi gli chiese di lavorare alla colonna sonora del suo Il grande e potente Oz e Elfman accettò, dicendo che non poteva dirgli di no. Da allora sembra che le divergenze tra i due si siano appianate.

Danny Elfman ha recentemente dichiarato di lavorare a dei lavori preliminari per Doctor Strange in the Multiverse of Madness, anche se non si tratta ancora dei brani veri e propri della colonna sonora, ma di musica che servirà sul set per le riprese.

Ricordiamo che la sceneggiatura del film è stata affidata a Michael Waldron (che curerà anche quella della serie TV Loki) e Jade Halley Bartlett. Salvo ulteriori ritardi, la data di uscita è fissata per il 25 marzo 2022.