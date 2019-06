Doctor Strange ARTFX Premier 1:10 di Kotobukiya

Kotobukiya annuncia la quinta uscita della linea Premier con lo Stregone Supremo, Doctor Strange

Doctor Strange è conosciuto a tutti come lo Stregone Supremo, il praticante delle arti mistiche con abilità migliori di chiunque altro. Questo bellissimo pezzo di Kotobukiya – azienda leader Giapponese di statue in PVC – in edizione limitata mostra il personaggio mentre sta per utilizzare i suoi poteri ed è ispirata – come le altre uscite della linea – al mondo dei fumetti Marvel.

La Statua di Doctor Strange prodotta da Kotobukiya appartiene alla linea ARTFX Premier (una serie di statue lanciata recentemente che vanta altre bellissime uscite tra cui Captain America, Thor, Hulk e Iron-Man) e sarà realizzata in scala 1:10 nei minimi dettagli e compresa la basetta avrà una altezza di circa 25 cm. La particolarità di questa linea di statue, oltre alla tecnica di scultura digitale, sta anche nel tipo di pittura a strati che ne conferirà particolari effetto cangianti a seconda di come la luce lo colpirà.

La cura dei dettagli di Kotobukiya è cosa nota per i collezionisti ma la serie Premier è riuscita a far sembrare queste statuette dei mini-capolavori in grado di competere con le cugine più grandi – e costose – in resina prodotte da altre case produttrici. Molto risalto viene dato alla texture dei vestiti e dei capelli per non trascurare cuciture e movenze del mantello che danno l’illusione che Doctor Strange stia fluttuando in aria.

La base, anch’essa finemente scolpita, presenta uno slot micro-USB che consentirà quando collegata di accendersi, grazie ai led, emanando un’aura misteriosa grazie alla sua particolare colorazione. La caratteristica di questa edizione limitata consiste anche nel fatto che sarà data particolare cura al packaging (ovvero la confezione) che oltre ad un elegante scatola al suo interno conterrà una litografia esclusiva e un certificato con il numero di serie stampato in oro.

Questa bellissima statua è già in preordine sul sito sideshow.com al costo di 189,99$ e vedrà la luce a Febbraio 2020