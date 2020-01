Doctor Strange, la nuova Maquette di Sideshow Collectibles

Doctor Strange, lo Stregone Supremo di Marvel Comics, dopo essere stato pre-annunciato qualche settimana fa durante i 12 Days of Sideshow, viene mostrato interamente per l’inizio dei preordini. La statua sarà un prodotto di fascia medio-alta in scala 1/4 caratterizzato dall’utilizzo di materiali differenti con una altezza finale di quasi 60 cm.

Doctor Strange è uno dei tanti personaggi immaginari prodotti da Marvel Comics che vede la sua prima apparizione nel lontano 1963 nelle tavole di Strange Tales. Stephen Strange è un rinomato neurochirurgo che a causa di un grave incidente stradale vede la sua carriera irrimediabilmente distrutta. Dopo essersi addestrato duramente nelle arti mistiche diventa lo “Stregone Supremo”, ultimo baluardo terrestre contro le minacce di natura mistica. Il suo costume tradizionale vede l’utilizzo di particolari artefatti magici come la Cappa della Levitazione e l’Occhio di Agamotto. In quanto Maestro delle arti Mistiche Doctor Strange risiede all’interno di un edificio chiamato Sanctum Sanctorum a New York, città dove spesso ha incrociato le sue avventure con altri super eroi del mondo Marvel.

La statua di Doctor Strange sarà realizzata in diversi materiali per conferire al prodotto un realismo mai raggiunto prima. Il corpo base del prodotto, e la base della statua, saranno realizzati in resina mentre la cappa (dotata di un filo metallico) sarà in tessuto e potrà essere modellata a piacimento. L’incredibile lavoro degli artisti Sideshow dona a questo prodotto un incredibile realismo che sia dal punto di vista della scultura che dal punto di vista della colorazione risulta impeccabile. I colori riprendono fedelmente quelli delle sue classiche apparizioni del fumetto risultando subito familiari e al tempo stesso accattivanti.

La statua è al momento in preordine sul sito di Sideshow.com al prezzo di 625 euro (ai quali vanno aggiunti i costi di spedizione e sdoganamento, non dimenticatelo). L’uscita è stimata per il mese di Novembre 2020 quindi se siete interessati avete tutto il tempo per predisporre un piano di acquisto, altrimenti Occhio di Agamotto alla mano potete sempre velocizzare il tempo!