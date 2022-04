Il multiverso sta per mostrare tutte le sue diramazioni con Doctor Strange nel Multiverso della Follia, il nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe in cui lo Stregone Supremo interpretato da Benedict Cumberbatch affronterà le conseguenze dell’incantesimo lanciato in Spider-Man: No Way Home. Negli ultimi mesi si sono susseguite le voci sui personaggi che, proprio grazie al multiverso, potrebbero comparire nel film, ma nelle ultime ore sembra essere stata ufficializzata la presenza di Captain Carter in Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Captain Carter confermata nel film?

Captain Carter è la protagonista del primo episodio dei Marvel’s What if…?, serie animata disponibile su Disney+, in cui vengono presentati versioni differenti di alcuni personaggi del Marvel Cineamtic Universe, tra cui Peggy Carter. Nel primo episodio della serie, siamo guidati da Uatu, l’Osservatore, alla scoperta di come sarebbe stata la vita di Peggy se fosse stata lei a ricevere il Siero del Supersoldato anziché Steve Rogers, divenendo Captain Carter. Marvel’s What if…? si muove con attenzione all’interno del multiverso, creando un team di eroi che, muovendosi tra le diversi dimensioni, si oppone a una versione differente di Ultron, guidati proprio da Captain Carter.

Sin dalla compara del poster di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, non era sfuggito come in uno dei frammenti di vetro si vedesse proprio lo scudo di Captain Carter, una versione di quello di Steve Rogers su cui campeggia la Union Jack britannica. A confermare la presenza di Captain Carter in Doctor Strange nel Multiverso della Follia è il recente spot in cui si vede questa versione di Peggy Carter affrontare Wanda Maximoff, alias Scarlet Witch.

New TV spot from #DoctorStrange in the #MultiverseOfMadness including Captain Marvel, Captain Carter and Professor X yellow chair. pic.twitter.com/t1PqovHTKj — Iquitenian Boy ️‍ (@iquitenian) April 28, 2022

La presenza di questa versione di Captain Carter potrebbe esser legata alla presenza degli Illuminati, che nel film sembrano avere il ruolo di custodi del multiverso. A questa congrega, appartiene anche lo Charles Xavier interpretato da Patrick Stewart, che nell’ultimo trailer viene presentato in un versione simile a quella di X-Men: The Animated Series, da cui proviene la celebre sedia gialla, rendendolo quindi un’ennesima variante e non la versione conosciuta nei film mutanti.

