Doctor Strange nel Multiverso della Follia è il prossimo capitolo del Marvel Cinematic Universe, dove Stephen Strange, lo Stregone Supremo del Marvel Cinematic Universe, affronterà le conseguenza del suo incauto incantesimo in Spider-Man: No Way Home, lanciato al fine di riconsegnare a Peter Parker il suo anonimato. Per arrivare preparati alla visione di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, sarebbe comunque preferibile ripassare i momenti salienti della vita di Stephen Strange nel Marvel Cinematic Universe, ripercorrendo le avventure di Dottor Strange su Disney+.

Il servizio streaming del colosso dell’entertainment, infatti, ha in catalogo tutte le apparizioni dello Stregone Supremo interpretato da Benedict Cumberbatch, a partire dal suo esordio nel 2016 sino alle recenti apparizioni nella serie animata Marvel’s What if…?. Per esser sicuri di avere tutti i dettagli necessari per cogliere tutte le sfumature di Doctor Strange nel Multiverso della Follia sarà necessario rivolgere lo sguardo anche vesto un altro personaggio che avrà un ruolo di spessore nel film, ossia Wanda Maximoff, ora nota come Scarlet Witch.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: come e cosa vedere su Disney+

Doctor Strange

Stephen Strange (Benedict Cumberbatch), chirurgo di fama mondiale con una personalità altezzosa, rimane vittima di un terribile incidente che lo lascia privo dell’uso delle mani. Nonostante le amorevoli cure della collega Christine Palmer (Rachel McAdams), Strange cerca un modo per riacquistare l’uso delle mani, arrivando a seguire anche le apparentemente assurde teorie di un misterioso santone indiano capace di guarigioni oltre le capacità della medicina. Arrivato nella misteriosa Kamar-Taj, Strange conoscerà l’Antico (Tilda Swinton), che assieme al potente e ambizioso Mordo (Chiwetel Ejiofor) e al saggio e amichevole Wong (Benedict Wong), addestra Strange facendo di lui il nuovo Stregone Supremo della Terra. Al termine di un letale scontro con Dormammu, demone evocato dal precedente allievo dell’Antico, Kaecilius (Mad Mikkelsen), Strange assume il titolo di Stregone Supremo, mentre Mordo sembra avere deciso di seguire un percorso più oscuro.

Captain America: Civil War

Durante una missione in Nigeria, per fermare il criminale Crossbones, Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) causa inavvertitamente una spaventosa esplosione, che porta l’attenzione del mondo sulle attività dei supereroi. La richiesta di sottoscrivere gli Accordi di Sokovia, che dovrebbero regolamentare le attività degli Avengers e degli altri eroi, provoca una spaccatura tra i Vendicatori, portando Wanda a interrogarsi sul suo ruolo e su quanto i suoi poteri la rendano pericolosa. Captain America: Civil War è centrale nel percorso interiore di Wanda, mostrando una prima scintilla del suo incredibile potere e del suo crescente rapporto con Visione (Paul Bettany).

Avengers: Infinity War/Endgame

Strange, assieme agli Avengers, partecipa alla lotta contro Thanos, titano folle intenzionato a conquistare le Gemme dell’Infinito, potenti artefatti che gli consentiranno di sterminare metà della popolazione della galassia. Una di queste è l’Occhio di Agamotto, antico manufatto utilizzato da Strange, rendendo lo Stregone Supremo uno dei bersagli del Titano Folle. Strange è l’unico che riesce a sondare i possibili futuri, stabilendo che solo uno di essi prevede la vittoria degli Eroi più Potenti della Terra, costringendo Strange a non rivelare il come si raggiunga questo obiettivo. In è proprio Strange a indicare a Stark l’unica scelta che hanno, condannando silenziosamente ma coscientemente Iron Man alla morte.

WandaVision

Dopo gli eventi di Avengers: Endgame, Wanda (Elizabeth Olsen) si trova ad affrontare la perdita dell’amato Visione (Paul Bettany), alterando la realtà di un piccolo paese in cui costruisce una vita idilliaca per lei, l’androide e i loro due figli. Al termine di questa serie, Wanda si trova ad affrontare le conseguenze di questa vicenda, patendo la perdita dei due figli ‘immaginari’, acquisendo al contempo nuova consapevolezza dei propri poteri, divenendo la Scarlet Witch.

Loki

La serie dedicata alla variante del Dio dell’Inganno vista in Avengers: Endgame ha il merito di averci introdotto alle complicazioni e ai pericoli del multiverso. Pur non vantando una presenza di Stephen Strange, Loki andrebbe visto per comprendere il funzionamento del multiverso, ma anche per conoscere il villain della Fase Quattro, Kang il Conquistatore, che potrebbe avere un ruolo anche negli eventi che avranno luogo in Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Marvel’s What if…?

La serie animata di Disney+ mostra le possibilità offerte dal multiverso, tramite una serie di racconti che svelano versioni alternative dei personaggi del Marvel Cinematic Universe. Nell’episodio E se…Dottor Strange avesse perso il cuore invece delle mani?, l’incidente che in Doctor Strange ha privato Stephen Strange dell’uso della mani in un universo parallelo ha invece condotto alla morte di Christine Palmer, spingendo Strange ha ricercare un modo per riportare l’amata in vita. Divenuto Stregone Supremo, Strange attinge a poteri oscuri, scegliendo di sacrificare la propria umanità nella speranza di poter riportare in vita l’amata. La visione di questo episodio della serie animata sembra essere un tassello essenziale non solo per la definizione del multiverso, ma anche come strumento di analisi della personalità di Strange e delle sue emozioni, mostrando lati dello Stregone Supremo che avranno una rilevanza in Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Spider-Man: No Way Home

Dopo che Mysterio ha svelato la sua vera identità, Spider-Man, alias Peter Parker, nel tentativo di preservare la sua identità chiede a Stephen Strange di lanciare un incantesimo che cancelli dalla memoria del mondo questa rivelazione. Mentre Strange recita il suo incantesimo, Peter interferisce con la formula, portando alla frattura del multiverso, facendo convogliare sulla sua Terra avversari di Spider-Man di altri universi. Questa frattura compromette la stabilità del multiverso, le cui conseguenze saranno affrontate ora da Strange.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: dove e come vederlo

Dopo aver visto quanto vi abbiamo consigliato su Disney+, Doctor Strange nel Multiverso della Follia vi aspetta nelle sale italiane a partire dal 4 maggio, occasione in cui scopriremo quali siano le sfide che lo Stregone Supremo dovrà affrontare per porre rimedio ai danni causati durante gli eventi di Spider-Man: No Way Home, come rivela la sinossi del film:

“In Doctor Strange nel Multiverso della Follia di Marvel Studios, il Marvel Cinematic Universe sblocca il multiverso e spinge i propri confini più in là che mai. Avventurati attraverso l’ignoto con Doctor Strange, che – con l’aiuto di alleati mistici sia vecchi che nuovi – attraversa le pericolose realtà alternative del Multiverso per confrontarsi con un nuovo misterioso avversario”

