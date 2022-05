Dopo un’infinita attesa, finalmente nella giornata di ieri, 4 maggio, è approdato al cinema uno dei titoli più attesi da tutti i fan del Marvel Cinematic Universe: Doctor Strange nel Multiverso della Follia, una pellicola folle, appunto, che ci ha catapultati nel caos del multiverso ma con qualche tinta horror che solo un regista come Sam Raimi poteva caratterizzare. Il film che vede come protagonista il dottor Stephen Strange, interpretato da un fantastico Benedict Cumberbatch, è ricco di avvenimenti e colpi di scena, ma anche di personaggi che i fan della Marvel avranno apprezzato sicuramente durante la visione in sala.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia

Ma oggi non siamo qui per recensire il nuovo prodotto targato MCU, se però non avete ancora visto il film e siete curiosi di leggerne il nostro parere, vi consigliamo fortemente la lettura della nostra recensione di Doctor Strange nel Multiverso della Follia e nell’attesa per il rilascio della versione in home-video, potete acquistare il Blu-ray in 4K del primo film su Amazon su questa pagina.

Tornando a noi, come ogni giovedì parliamo del mondo cosplay e di tutti quei personaggi che impersonificano i nostri eroi preferiti: abbiamo quindi scelto per voi alcuni dei migliori cosplay a tema Doctor Strange del panorama nazionale e internazionale, per tuffarci a piedi pari in questo multiverso della follia.

I migliori cosplay a tema Doctor Strange

Doctor Strange: il protagonista

Doctor Strange

Partiamo subito con il protagonista: Doctor Strange. La sua padronanza delle arti mistiche gli consente di lanciare incantesimi di vario genere e intensità e può proiettare la sua forma astrale al di fuori della sua forma fisica. Queste sono le caratteristiche del nostro amato supereroe che abbiamo iniziato ad amare nel suo primo film stand-alone e che abbiamo continuato a conoscere con l’espansione del Marvel Cinematic Universe, oltre che essere già molto noto per gli appassionati dei fumetti della Casa delle Idee.

A rappresentarne le vesti, ma anche l’aspetto, abbiamo scelto l’impersonator italiano per eccellenza: Michele Paterakis, in arte @dr_michael.strange (potete trovarlo su Instagram su questo profilo) non è un cosplayer ma assomiglia talmente tanto a Doctor Strange da partecipare spesso agli eventi e le fiere dedicate al cosplay in abiti civili. Quando si ha la fortuna di avere un aspetto molto somigliante a determinati personaggi, poco importa se non si indossa l’uniforme da supereroe!

A vestire i panni del nostro amato stregone, però, sono in tanti, specialmente sul panorama cosplay internazionale e infatti, dalla terra nostrana ci spostiamo in Cile, dove troviamo Tavo Ignacio Cosplay, su Instagram potete trovarlo sul profilo @tavoignaciocosplay, che ci mostra un cosplay di Doctor Strange davvero accurato e ricco di dettagli, partendo dalla parrucca, fino al costume ben realizzato.

Scarlet Witch

Scarlet Witch

Scarlet Witch, il cui vero nome è Wanda Maximoff, è una potentissima superumana dotata di immense capacità di alterazione della realtà. Scarlet è la sorella gemella di Quicksilver; inizialmente era una supercriminale avversaria degli Avengers, è successivamente diventata una supereroina tra i principali membri dei Vendicatori. È ritenuta la mutante più potente del multiverso e nel Marvel Cinematic Universe, viene magistralmente interpretata da Elizabeth Olsen, che abbiamo ritrovato anche nell’ultimo capitolo dedicato a Doctor Strange.

Ed è proprio alla versione di Scarlet Witch di Elizabeth Olsen che è ispirato questo magnifico cosplay della strega più potente del multiverso: lei è Roxanne Kho, in arte e su Instagram come @roxanne.kho, che oltre ad aver realizzato un costume degno di un costumista hollywoodiano, ha sfruttato il make-up a suo favore, riproducendo i tratti somatici della Scarlet Witch del MCU che abbiamo visto al cinema di recente. Davvero un ottimo lavoro!

Wong: il braccio destro di Doctor Strange

Monaco guerriero di Kamar-Taj e ultimo discendente della casta dei Servitori Occulti, uomini addestrati per diventare gli assistenti degli Stregoni Supremi, Wong è il fedele braccio destro e compagno di avventure di Doctor Strange. Wong è un eccezionale combattente corpo a corpo ed esperto di arti marziali, inoltre conosce piuttosto bene le arti occulte grazie al tempo passato al servizio dell’Antico e di Doctor Strange. Sebbene non abbia dei veri poteri magici, in alcune circostanze, aiutando Strange, ha dato prova di saper utilizzare la magia.

Wong

Nel Marvel Cinematic Universe è interpretato da Benedict Wong e in questa versione fa sia da insegnante che da fedele amico a Doctor Strange, oltre ad essere molto più pratico e potente con la magia. Nella versione cosplay che vedete nell’immagine soprastante, invece, Wong è interpretato dal cosplayer Christopher Ly, che potete trovare su Instagram sul profilo @therealchinaman.

Nel panorama cosplay nazionale e internazionale non sono in molti ad aver impersonificato questo personaggio, quindi abbiamo scelto di menzionare questo cosplayer per rendergli omaggio per la scelta del personaggio di Wong, colonna portante delle varie apparizioni di Doctor Strange.

America Chavez

America Chavez

Passiamo ora a un personaggio introdotto per la prima volta nel Marvel Cinematic Universe con Doctor Strange nel Multiverso della Follia: America Chavez. Chavez possiede forza e resistenza sovrumane, può volare, ha il potere di aprire buchi a forma di stella nella realtà, permettendo a lei e ai suoi compagni di squadra di viaggiare nel multiverso. In seguito sviluppa la capacità di far esplodere un nemico in minuscoli frammenti di stelle con un pugno e può proiettare una grande stella che rilascia una potente esplosione di energia, in grado di contrastare personaggi del calibro di Capitan Marvel.

Inoltre è il primo personaggio LGBTQ latino-americano della Marvel ad apparire in una serie in corso, essendo omosessuale. Nell’ultima pellicola dedicata a Doctor Strange ha un ruolo davvero fondamentale ed è interpretata da Xochitl Gomez, scelta originariamente per apparire per la prima volta come America Chavez nel film Spider-Man: No Way Home, ma il cui ruolo è stato infine tagliato dalla sceneggiatura. La sua versione cosplay, invece, è interpretata dalla cosplayer Samantha (su Instagram potete trovarla con il nome @itschaoticsam), che assomiglia in maniera davvero impressionante all’attrice che interpreta Chavez nell’ultima pellicola targata MCU. Un cosplay davvero ben riuscito!

Conclusioni

Ci sarebbe ancora una miriade di altri personaggi da dovervi mostrare relativi a Doctor Strange nel Multiverso della Follia, ma abbiamo deciso che per non far trapelare troppi spoiler, essendo uscito al cinema soltanto da un giorno, ci fermeremo qui. Sicuramente scoveremo altri magnifici cosplay più avanti, quando tutti i fan saranno riusciti a vedere il film, ma nel frattempo, se siete appassionati di Doctor Strange, vi consigliamo di non perdervi il nostro articolo dedicato all’incontro con il cast di Doctor Strange nel Multiverso della Follia.