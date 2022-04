Doctor Strange nel Multiverso della Follia, il nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe in uscita al cinema il 5 maggio, vedrà non solamente il ritorno di vecchie conoscenze dei fan, come Wanda o Mordo, ma anche l’esordio di nuovi protagonisti del MCU, come America Chavez. Tra i tanti annunci di questi mesi si sono susseguite le voci di cameo eccellenti, grazie alle potenzialità del multiverso, ma in queste ultime ore si è ipotizzato l’arrivo di un personaggio particolarmente caro allo Stregone Supremo in Dottor Strange nel Multiverso della Follia: Clea.

In Dottor Strange nel Multiverso della Follia vedremo anche Clea?

A far ipotizzare che in Dottor Strange nel Multiverso della Follia vedremo anche Clea, è un post su Instagram di Mark Aaron Wagner, stuntman del film, in cui viene mostrato un fumetto che il regista del film, Sam Raimi, gli ha donato:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mark A Wagner (@actionwags)

Il numero in questione è Doctor Strange #48 del 1981, sulla cui copertina, affianco a Strange, si vede Clea. Nonostante la storia contenuta nell’albo si focalizzi sullo Stregone Supremo e sul fido Wong, al suo interno sono presenti diversi personaggi legati alla figura di Strange che non sono ancora stati introdotti nell’MCU, come Doctor Voodoo o Daniel Drumm.

Nello stesso albo sono presenti diversi personaggi che potrebbero comparire in Dottor Strange nel Multiverso della Follia, ma l’idea che Clea, Strega Suprema della Dimensione dell’Incubo e interesse sentimentale di Strange nel Marvle Universe, possa entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe è decisamente intrigante. Nel citato Doctor Strange #48 compariva anche un altro personaggio femminile, Sara Wolfe, e sappiamo, dal merchandise di Funko Pop! Legato al film che una certa Sara avrà un ruolo centrale nel film, anche se non sappiamo se si tratterà proprio della Wolf o della Baronessa Mordo, Sara Krowler, che potrebbe essere introdotta proprio grazie alla presenza del Barone Mordo di Chiwetel Ejiofior.

