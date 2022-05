Il ruolo di Wanda in Doctor Strange nel Multiverso nella Follia non sembra avere raccolto l’unanime apprezzamento dei fan del Marvel Cinematic Universe, che sui social hanno sollevato numerose obiezioni su alcune scelte della Scarlet Witch. Il personaggio interpretato da Elizabeth Olsen ha compiuto in questo capitolo del Marvel Cinematic Universe quella che potrebbe essere l’ultima tappa di un drammatico viaggio interiore, ma a detta di alcuni appassionati la sua caratterizzazione nel film di Sam Raimi non è stata del tutto convincente. Un’accusa che ha portato lo sceneggiatore Michael Waldron a difendere la Wanda di Doctor Strange nel Multiverso della Follia durante una recente intervista con Variety.

ATTENZIONE: quanto segue contiene spoiler su Doctor Strange nel Multiverso della Follia

Michael Waldron difende Wanda in Doctor Strange nel Multiverso della Follia

Al centro delle perplessità dei detrattori della visione di Wanda nell’ultimo capitolo del Marvel Cinematic Universe è la sensazione che il personaggio sia stato sviluppato in modo incoerente, come se non seguisse una naturale evoluzione. Andrebbe ricordato che sin dalla sua apparizione nel MCU, Wanda è una delle figure più drammatiche del franchise, con un’esistenza caratterizzata dalla perdita, prima dell’amato fratello Pietro (Avengers: Age of Ultron), poi dell’adorato Visione (Avengers: Infinity War) e infine dei suoi figli ‘immaginari, Tommy e Boby (WandaVision). Elementi che hanno caratterizzato la sua psiche e il suo percorso nel Marvel Cinematic Universe, arrivando a una sua personale traversia nell’ultimo film di Strange che Michael Waldron ha voluto difendere:

“No, non vorrei che Wanda avesse fatto diversamente nulla, non cambierei nulla di ciò che ha fatto. La mia interpretazione di WandaVision è che lei si sia confrontata con il dolore e abbia lasciato andare le persone che erano sotto il suo controllo, ma non penso che questo la abbia aiutata ad elaborare il dolore, che abbia curato la sua rabbia. Magari è stata in grado di dire addio a Visione, ma credo sia rimasta profondamente innamorata dei due bambini”

In Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Wanda è ossessionata dal ritrovare i suoi figli, come avevamo intuito nella scena post credit del finale di WandaVision, dove la donna, studiando il Dakhold, aveva percepito le voci dei due bambini:

“Credo che tutte queste cose rimaste in sospeso siano stati un appiglio per il Darkhold, quando lo ha preso da Agatha. Si vede nella scena finale di WandaVision, l’errore fatto da Wanda è stato quello di aprire il Darkhold. Ha cominciato a leggerlo, e credo che esso abbia fatto leva sul suo desiderio di avere quei due bambini e di averli davvero questa volta. Quindi si, ecco come sono arrivato alla Wanda di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, aveva senso e lo aveva per la nostra squadra perché abbiamo dato voce a questa storia”

