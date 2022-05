Non è un mistero che in Doctor Strange nel Multiverso della Follia il multiverso abbia consentito a diversi personaggi della Casa delle Idee di entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe. La presenza degli Illuminati, infatti, ha consentito a Sam Raimi di far apparire dei volti amati dai fan dei cinecomic, come lo Charles Xavier interpretato da Patrick Stewart. Il ritorno del capitano Picard di Star Trek nel ruolo della guida degli X-Men è stato accompagnato da un rinnovato look di un dettaglio inconfondibile del personaggio, un cambio quello di Doctor Strange nel Multiverso della Follia che ha sorpreso anche Patrick Stewart.

ATTENZIONE: quanto segue contiene spoiler su Doctor Strange nel Multiverso della Follia

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Patrick Stewart racconta la sua esperienza con la nuova sedia di Charles Xavier

Abituati alla tradizionale sedia a rotelle vista nella saga cinematografica degli X-Men, quando nella sequenza che coinvolge gli Illumintati vediamo Xavier comparire con la sedia a levitazione magnetica della serie animata Gli Insuperabili X-Men è innegabile che ai vecchi fan del mondo Marvel sia scappato un sorriso nostalgico. Sensazione condivisa da Patrick Stewart, che a Variety ha confessato come passare dalla semplice sedia a rotelle dei precedenti film a questo voluminoso ritrovato tecnologico sia stata un’esperienza avvincente:

“Non aveva molto della Porsche che ero abituato a guidare nei film, era una sedia a rotelle decisamente veloce e molto manovrabile. Quando ho visto per la prima volta il mostro che avrei dovuto guidare in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, ero costernato. Ma è andata bene, alla fine mi son trovato a mio agio. Dovevo solo fermarla in tempo prima di fare una rampa di scale. La mia unica ansia era che in qualche modo ne perdessi il controllo, e finissi giù dalle scale con quel catafalco. Ma era un mondo estremamente diverso da quello dei film degli X-Men, con vari riferimenti ovviamente. Però sono stato davvero molto felice”

Non è la prima volta che vediamo Patrick Stewart interpretare Charles Xavier all’interno di una sedia a levitazione. In X-Men: Giorni di un futuro passato (2014), nella parte ambientata nel futuro Xavier utilizzava proprio una sedia a levitazione, e possiamo anche ricordare che in quel frangente Xavier ricordava che ‘solo perché qualcuno si è smarrito, non vuol dire che sia perduto per sempre’, frase che il telepate ripete anche in Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

