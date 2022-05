All’interno di Doctor Strange nel Multiverso della Follia era stato inizialmente pensato un ruolo anche per Namor, il signore di Atlantide. Da tempo si vocifera dell’imminente arrivo di Namor nel Marvel Cinematic Universe, e la presenza degli Illuminati, think tank dei massimi esponenti delle forze metaumane nel Marvel Universe fumettistico, era sembrato agli sceneggiatori un modo perfetto per accogliere nel Marvel Cinematici Universe il re di Atlantide. A confermare questa ipotesi di inserire Namor in Doctor Strange nel Multiverso della Follia è stato Michael Waldron, sceneggiatore del film, parlando con Variety.

ATTENZIONE: quanto segue contiene spoiler su Doctor Strange nel Multiverso della Follia

Perchè Namor non compare in Doctor Strange nel Multiverso della Follia?

Che Namor sia una delle figure prossime a entrare nel Marvel Cinematic Universe non è un mistero. La sua esistenza è stata sottintesa da tempo all’interno del MCU, tramite una serie di riferimenti più o meno evidenti nei film del franchise. In Iron Man 2 (2010), una mappa dello S.H.I.E.L.D. mostrava una strana attività in pieno oceano atlantico monitorata dall’agenzia da Fury, dove si ipotizza sia affondata Atlantide. In Avengers: Endgame (2019) quando Okoye menziona una un terremoto al largo delle coste dell’Africa è un riferimento a Namor, come ammesso dallo sceneggiatore Christopher Markus.

Non stupisce quindi la rivelazione di Waldron secondo cui si era ipotizzato di inserire Namor in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, utilizzando la presenza degli Illuminati come pretesto:

“Ne abbiamo parlato a lungo, visto che era un membro originale degli Illuminati, ma credo che la Marvel abbia altri piani per lui all’interno del Marvel Cinematic Universe, e quindi non abbiamo potuto farlo debuttare in questo film”

Le notizie in merito all’ingresso di Namor nel Marvel Cinematic Universe vedono Black Panther: Wakanda Forever come il suo potenziale esordio nel MCU, dove dovrebbe esser interpretato da Tenoch Huerta. L’ingresso di Namor nel franchiese potrebbe esser l’occasione per avere un personaggio dal carattere particolare, considerato come nei fumetti l’Atlantideo sia stato sia avversario di grandi personaggi della Casa delle Idee che protagonista di gesti di grande eroismo. Creato nel 1939 da Bill Everett, Namor McKenzie è comparso per la prima volta in Marvel Comics #1, ma è stato uno dei personaggi della Golden Age della casa editrice a tornare nel Marvel Universe, dove ha rivestito diversi ruoli, arrivando anche a minacciare la solidità della Fantastic Family, quando era riuscito a sedurre Susan Storm minacciando la solidità dei Fantastici Quattro. L’annuncio dell’atteso film di esordio della famiglia Richards nel Marvel Cinematic Universe potrebbe esser un altro punto di ingresso ideale per il re di Atlantide.

