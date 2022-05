Dove vedere Doctor Strange nel Multiverso della Follia in streaming? Pur non essendo ancora terminata la sua programmazione nelle sale, i fan del Marvel Cinematic Universe già scalpitano per poter rivedere il secondo capitolo delle avventure dello Stregone Supremo. Eccovi tutti i dettagli a cui potete anche aggiungere la nostra recensione di Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia sarà disponibile in streaming in esclusiva su Disney Plus.

Quando uscirà in streaming Doctor Strange nel Multiverso della Follia?

Attualmente non è ancora stata rivelata una data di uscita tuttavia, tenendo presente che l’ultima pellicola del Marvel Cinematic Universe, Eternals, è stata resa disponibile circa 45 giorni dopo l’uscita nei cinema è lecito ipotizzare che il secondo capitolo dedicato alle avventure dello Stregone Supremo arrivino sulla piattaforma streaming fra luglio e agosto o al più tardi a settembre.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia si svolgerà subito dopo gli eventi narrati in Spider-man No Way Home, con Doctor Strange che ha molto di cui rispondere. L’Universo di Strange (e quello del Marvel Cinematic Universe) è sull’orlo di una catastrofe multiversale e sta a lui fermarla. Naturalmente, alcune persone si frappongono sulla sua strada, incluso Mordo, creature di altre dimensioni e una versione apparentemente malvagia di sé stesso. La buona notizia è che lo Stregone Supremo riceverà un po’ di aiuto dal fidato Wong e, presumibilmente, da Wanda Maximoff nelle vesti di Scarlet Witch.

Diretto da Sam Raimi, Doctor Strange nel Multiverso della Follia è interpretato da Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams e Chiwetel Ejiofor. Si unisce a loro Xochitl Gomez, che interpreta America Chavez, un nuovo personaggio dei fumetti amato dai fan.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia è uscito nelle sale italiano lo scorso 4 maggio ed è attualmente ancora in programmazione.

Eccovi il trailer:

Cosa vedere prima di Doctor Strange nel Multiverso della Follia?

Per prepararvi al meglio alla visione di Doctor Strange nel Multiverso della Follia vi consigliamo di recuperare i seguenti titoli legati al Marvel Cinematic Universe, tutti disponibili su Disney Plus eccetto l’ultimo, nel seguente ordine: Doctor Strange, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War/Endgame, WandaVision, Loki, Marvel’s What if….? e Spider-Man: No Way Home.

Per i dettagli di questa guida recuperate il nostro articolo: Doctor Strange nel Multiverso della Follia: come e cosa vedere su Disney Plus

L’offerta di Disney Plus