Con la Saga dell’Infinito giunta ormai al termine, le aziende stanno cominciando a produrre le nuove action figure relative alla Fase 4 dell’MCU, e una delle prime a giungere nelle nostre mani è quella di Doctor Strange tratta dall’ultimo film dello Stregone (non più Supremo): Doctor Strange The Multiverse of Madness (in Italia meglio conosciuto come Doctor Strange nel Multiverso della Follia). La figure è prodotta da Tamashii Nations e Bandai Spirits per l’infinita linea S.H. Figuarts, dove l’azienda nipponica da svariati anni produce una serie di action figure da collezione tratte sia dal mondo Marvel, sia da tanti altri anime di successo come Dragon Ball e Naruto.

Il personaggio

Stephen Strange meglio conosciuto come Doctor Strange è un potente stregone in grado di manipolare l’energia mistica per ottenere una varietà di risultati, come lanciare incantesimi e sfruttare il potere dell’Occhio di Agamotto. La sua magia mistica si manifesta sotto forma di dischi e poligoni tridimensionali arancioni. Strange è talmente potente da essere riconosciuto, all’interno della comunità magica di New York, come “Stregone Supremo” o “Maestro di Arti Mistiche”. In questa seconda avventura, il potente mago si ritrova ad affrontare l’immensità del multiverso dopo aver lanciato l’incantesimo per aiutare Spider-Man.

Confezione e Blister

La confezione si presenta estremamente semplice, ma nello stesso tempo accattivante, richiamando i colori cupi utilizzati per la grafica del film, con il primo piano di Benedict Cumberbatch nei panni del dottor Strange, i loghi delle aziende in basso a destra e l’ologramma di qualità Tamashii Nations posto in alto a destra. Sempre sulla parte frontale, grazie a una vetrina rotonda che richiama la finestra del Sanctum Sanctorum, possiamo intravedere una parte del contenuto del blister.

Il blister interno si compone dei seguenti elementi:

La figure di Doctor Strange

Diverse coppie di mani

La cappa della levitazione

Delle option parts magiche

Uno stand di supporto

Doctor Strange

Doctor Strange si presenta dettagliatissimo e con un digital painting eccezionale, il volto di Benedict Cumberbatch è stato ricreato con notevole precisione se pensiamo alla scala in cui è realizzato, sviluppandosi in un’altezza di 16 cm circa. La figure, è simile alla maggior parte delle Figuarts dell’MCU in quanto, pur essendo nel complesso piuttosto articolato, Bandai ha fatto alcune scelte curiose che differiscono da alcune delle cose che fanno altrove nella più ampia linea S.H. Figuarts. In particolare nella linea Marvel, hanno deciso di utilizzare gomiti a cerniera singola piuttosto che a doppia cerniera, che è abbastanza coerente in tutte le loro versioni, ma la progettazione più strana è ancora la mancanza di una corretta articolazione della caviglia. Infatti, i piedi sono collegati tramite un giunto a innesto che dà loro solo un movimento girevole molto semplice e nessuna inclinazione. Le due option parts incluse permettono di ricreare gli scudi che lo stregone utilizza anche come arma di difesa che di attacco. Il mantello è realizzato in tessuto, in modo da consentire di creare alcune pose dinamiche, questa volta la cappa della levitazione può essere rimossa dalla figure tramite un apposito aggancio sulla schiena.



Conclusioni

Tamashii Nations ha migliorato significativamente la figure di base con una somiglianza di gran lunga migliore e ha aggiunto l’unico tipo di mantello che può davvero rendere giustizia a Doctor Strange. La mancanza di un’articolazione della caviglia adeguata è ancora strana, ma è più che sufficiente con questa versione visto che non necessita di un’elevata posabilità. L’azienda ha prodotto un Doctor Strange quasi perfetto se avesse avuto qualche extra magico in più.

Doctor Strange sarà a breve disponibile nei negozi a un prezzo indicativo di 84.90 €.

Tamashii Nations è distribuita in Italia da Cosmic Group.