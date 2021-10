Doctor Who 13: il nuovo trailer rivela dettagli sulla trama

Il nuovo teaser di Doctor Who 13, la prossima stagione della serie di fantascienza più amata di sempre e che viene definita come “la più grande avventura” del Dottore, rivela alcune informazioni su cosa dobbiamo aspettarci dalla storia.

Quando debutterà la tredicesima stagione? Finalmente abbiamo una data di debutto per l’ultima stagione di Jodie Whittaker come Dottore.

Doctor Who 13: il nuovo trailer e data d’uscita

Il nuovo trailer è stato pubblicato sul canale ufficiale YouTube di BBC America. Possiamo vedere il Dottore di Jodie Whittaker avvertire dell’imminente arrivo del Flux:

“Sta arrivando, e si porterà con sé i Sontaran, gli Angeli Piangenti, delle creature note come Ravager e nemici da tutto l’universo. Questa è la battaglia della nostra vita.”

Questo il teaser:

Questa è la sinossi di Doctor Who 13:

Lei è tornata. Il tredicesimo dottore ritorna per la tredicesima stagione della serie, che sarà divisa in un evento in sei parti. Dopo l’epica battaglia vista ne La Rivoluzione dei Dalek, il Dottore interpretato da Jodie Whittaker assieme a Yaz (Mandip Gill) esploreranno l’universo con il Dottore che si muoverà nell’universo alla ricerca del suo passato e di risposte. In queste nuove puntate entrerà nel Tadis anche l’interprete John Bishop, che nei panni di Dan Lewis scoprirà che l’universo è ancora più grande di quanto possa mai credere. Jacob Anderson ritornerà, invece, nei panni di Vinder: il suo personaggio si unirà al Dottore, a Yaz e a Dan, per la più grande avventura di sempre. Inoltre in questa tredicesima stagione saranno introdotti dei terrificanti avversari.

Jodie Whittaker, che ha debuttato come tredicesimo Dottore nel 2018, ha annunciato che avrebbe consegnato le chiavi del Tardis nel 2022 insieme all’attuale showrunner Chris Chibnall. Dopo tre stagioni, Chibnall e Whittaker usciranno dalla serie con un trio di speciali che andranno in onda nell’autunno 2022, che la BBC ha descritto come un “epico evento blockbuster”.

Così Jodie Whittaker ha annunciato la sua partenza dal franchise:

“Nel 2017 ho aperto la mia gloriosa confezione regalo di scarpe numero 13. Non avrei potuto immaginare le brillanti avventure, i mondi e le meraviglie che avrei visto in esse. Il mio cuore è così pieno d’amore per questo show, per il team che lo realizza, per i fan che lo guardano e per quello che ha portato nella mia vita.”

La stagione 13 vedrà il ritorno di Mandip Gill nei panni del compagno del Dottore Yasmin Khan, a cui si unirà un nuovo compagno, Dan, interpretato da John Bishop. Anche Jacob Anderson si unirà al cast interpretando un nuovo personaggio di nome Vinder.

Le riprese di Doctor Who 13 sono iniziate a novembre 2020 dopo i ritardi causati alla pandemia. Ora la serie sarà presentata in anteprima su BBC nel Regno Unito e BBC America negli Stati Uniti il 31 ottobre. Leggete anche questo articolo per scoprire di più sulla nuova stagione.

