Grandi novità per il franchise di Doctor Who. A partire dal 2023 gli episodi della celebre serie TV saranno disponibili in esclusiva su Disney+ nei Paesi al di fuori dell’Inghilterra e dell’Irlanda, Italia compresa. Si tratta del risultato di un grande accordo tra la BBC, emittente storica di Doctor Who, e Disney Branded Television. L’annuncio è arrivato direttamente da Ncuti Gatwa (Sex Education), attore scelto per interpretare il nuovo Dottore nella quattordicesima stagione, in arrivo il prossimo anno.

Disney Plus sarà la nuova casa di Doctor Who nel 2023

I nuovi episodi di Doctor Who arriveranno sul piccolo schermo a novembre 2023 in contemporanea con il 60esimo anniversario della saga. David Tennant, storico interprete del franchise, tornerà a essere il Dottore per soli tre speciali prima di lasciare il ruolo a Ncuti Gatwa che diventerà a tutti gli effetti il quindicesimo Dottore. Per l’occasione è stato anche svelato un nuovo logo.

Le redini della nuova stagione saranno prese da Russell T. Davies, showrunner della serie dal 2005 al 2010, che ha commentato in maniera entusiasta l’annuncio: “Adoro questo show e si tratta del meglio di entrambi i mondi. Con la visione e la gioia della BBC e di Disney+ insieme possiamo lanciare il Tardis in tutto il pianeta, raggiungendo una nuova generazione di fan e mantenendo la nostra casa tradizionale sulla BBC nel Regno Unito”. Lo showrunner ha poi aggiunto: “Se pensavate che l’apparizione di David Tennant fosse uno shock, abbiamo molte altre sorprese in arrivo! Il percorso verso il quindicesimo dottore di Ncuti è carico di mistero, orrore, robot, burattini, pericolo e divertimento”.

A new logo for a new era! Doctor Who returns in 2023 on the @BBC in the UK and @DisneyPlus in the rest of the world ✨ Read more here ➡️ https://t.co/X7Z4Lfzr6J pic.twitter.com/FlGCp6GA5a — Doctor Who (@bbcdoctorwho) October 25, 2022

Ncuti è stato eletto miglior attore ai BAFTA Awards scozzesi nel 2020 per la sua performance nei panni di Eric nella serie Netflix. Un momento storico anche per Doctor Who dal momento che si tratta del primo attore nato fuori dal Regno Unito a interpretare il protagonista. Nel frattempo vi ricordiamo che vedremo Ncuti anche sul grande schermo nel film live action su Barbie, in arrivo il 21 luglio 2023, con Margot Robbie nei panni dell’iconica bambola.