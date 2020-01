Doctor Who: David Tennant è scontento per l’interruzione degli episodi natalizi

I fan della popolarissima serie Tv Doctor Who, negli ultimi due anni, hanno dovuto fare i conti con un piccolo cambiamento. Infatti, l’annuale Doctor Who Christmas Special, che era andato in onda il giorno di Natale di ogni anno a partire dal rilancio della serie nel 2005 da parte di Russell T. Davies, si è interrotto nel 2017 con il Tredicesimo Dottore interpretato da Jodie Whittaker che appare invece in uno speciale di Capodanno 2019. In realtà anche quest’ultimo non è un vero e proprio speciale poiché si tratta della puntata premiere della dodicesima stagione dal titolo Spyfall, Part 1.

Si tratta di un cambiamento che ha ricevuto reazioni contrastanti da parte dei fan e non solo. Anche l’attore del decimo dottore David Tennant non è contento che gli speciali di Natale siano divenuti un semplice ricordo del passato. Durante un’apparizione al Comic Con del Galles a dicembre, Tennant e il collega Matt Smith, hanno parlato degli speciali di Natale. Smith ha affermato in particolare che gli piacerebbe apparire solo negli episodi natalizi della serie poiché ritiene alquanto “magico” essere in televisione per Natale. Questa dichiarazione ha praticamente spinto Tennant ad esprimere brevemente il suo disappunto e la sua confusione con la seguente affermazione:

“Cosa sta succedendo?”

Nel 2018, l’attuale showrunner Chris Chibnall ha spiegato che, dal suo punto di vista, c’era una buona ragione per non fare gli speciali di Natale in futuro: lo spettacolo aveva semplicemente esaurito le idee per l’evento. Queste le sue parole:

“Penso che potremmo aver esaurito, e forse superato, ogni singola cosa che potevamo fare riguardante il Natale in Doctor Who”.

Difficilmente quindi potremo rivedere gli speciali natalizi in Doctor Who, che quindi resteranno solo dei piacevoli e divertenti ricordi.