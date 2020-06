Doctor Who: Il Decimo Dottore e River Song, in arrivo tre puntate radiofoniche

Doctor Who è una serie britannica di fantascienza in onda dal 1963. Oltre agli episodi televisivi, il franchise conta la collaborazione di altri media, come fumetti e radio. Il connubio tra la radio e Doctor Who è cosa conosciuta e va avanti dalla serie classica, ora questa buona abitudine della BBC sembra essere tornata e sono stati annunciati tre episodi radiofonici che vedranno protagonisti il Decimo Dottore e River Song.

Anche se molti non considerano River Song una vera e propria companion del Dottore, lei è sicuramente un personaggio centrale, la chiave di volta di gran parte delle storie legate all’uomo senza nome che viaggia nello spazio e nel tempo. Il personaggio, interpretato da Alex Kingston, è stato presentato per la prima volta nella storia in due parti del Decimo Dottore Le Ombre Assassine e Frammenti di Memoria nel 2008. Come ricordiamo, nell’arco di queste due puntate, River per la vita, ma il Decimo Dottore riesce a intrappolare la sua coscienza nel mainframe. Questa storia che abbraccia ben due episodi avrebbe dovuto essere l’unica volta in cui il Decimo Dottore e River si sarebbe incontrati, fino ad ora, dal momento che Big Finish Audio ha annunciato la reunion tra questi due amatissimi personaggi dello show Doctor Who.

Ovviamente, i fan sanno che River Song è a sua volta un Signore del Tempo, quindi niente è davvero impossibile e poi, altre avventure radiofoniche che vanno a costituire la serie Il Diario di River Song, hanno portato questo personaggio a incontrare diversi Dottori del passato, una chance con il Decimo Dottore, quindi, era davvero attesa dai fan. Le puntate in cui riascolteremo David Tennant e Alex Kingston interpretare il Dottore e River faranno parte di un filone narrativo dal titolo Doctor Who: Il Decimo Dottore e River Song e sarà costituito da tre puntate di cui troverete la descrizione di seguito.

Expiry Dating di James Goss

La prima volta che il Dottore incontrò River Song, la vide morire. E ora gli sta chiedendo un appuntamento. Cioè, non proprio un appuntamento, diciamo più di una missione, sappiamo bene che River è molto brava con le parole e, soprattutto, a persuadere il Dottore. Ma il Dottore non è a completa disposizione di nessuno o almeno così pensa, cercherà di declinare questo invito ma ci ripenserà. Con miliardi di vite in bilico, il Dottore può permettersi di non fare ciò che River vuole? Qualunque cosa lei gli chieda?

Precious Annihilation di Lizzie Hopley

River Song e Il Dottore viaggiano fino alla Londra del 1912 per svelare il mistero di alcuni gioielli che causano la morte. I due dovranno e vorranno collaborare per scoprire il perché di questi strani accadimenti e di queste morti sospette. Questo mistero li porterà ancora più indietro nel tempo, su una nave dove l’equipaggio sta per compiere un ammutinamento. River e il Decimo Dottore scopriranno che se i gioielli possono essere mortali, l’amore è il sentimento più pericoloso di tutti.

Ghosts di Jonathan Morris

River Song e il Dottore si incontrano sul pianeta più infestato della galassia e i due si troveranno, anche questa volta, a dover risolvere un importante mistero. C’è qualcosa che non va nei fantasmi che naturalmente abitano il pianeta, questo preoccupa molto sia River sia il Dottore. E mentre i due investigano, la verità su ciò che sta accadendo sul pianeta dei fantasmi può rivelarsi mortale per entrambi.