Doctor Who: Jack Harkness tornerà nello speciale di Natale

Il personaggio del capitano Jack Harkness, interpretato da John Barrowman, tornerà in Doctor Who nello speciale di Natale, secondo quanto dichiarato dalla BBC.

Con la produzione della tredicesima stagione di Doctor Who attualmente in corso e la voglia dei fan di sapere quando andrà in onda lo speciale Revolution of the Daleks, previsto per le festività, c’era un discretamente alto livello di aspettativa per il Doctor Who Day di Lunedì, soprattutto per sapere cosa succederà nei mesi a venire.

Fortunatamente per i fan, ci ha pensato direttamente la BBC a soddisfare la curiosità, annunciando che John Borrowman tornerà nei panni del capitano Jack Harkness proprio in occasione dello speciale natalizio. Lo stesso attore ha dichiarato:

“Indossare il cappotto di Jack e rimettere piede sul set di Doctor Who è stato come tornare a casa. È sempre emozionante interpretare il Capitano Jack. È un personaggio molto vicino al mio cuore e che ha cambiato la mia vita. Sapere che i fan lo adorano quanto me rende il suo ritorno ancora più dolce. Spero che tutti apprezzino l’avventura eroica di Jack con Tredici”.

Lo speciale Revolution of the Daleks vedrà il Dottore (interpretato da Jodie Whittaker) rinchiuso in una prigione spaziale, nella quale incontrerà il Capitano Jack che lo aiuterà a salvare la Terra dalle macchinazioni dei Dalek.

Lo showrunner e produttore esecutivo Chris Chibnall ha dichiarato:

“Uno speciale festivo di Doctor Who significa tante prelibatezze e non c’è niente di più grande del ritorno di John Barrowman nella serie per un lungometraggio epico ed emozionante. Se qualcuno può spazzare via la pura schifezza del 2020, quello è il capitano Jack. Daleks attenti!”