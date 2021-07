Doctor Who: Jodie Whittaker e Chris Chibnall lasceranno la serie

La BBC ha rotto gli indugi e ha confermato quanto era emerso da alcuni rumor usciti in questi mesi: Jodie Whittaker e lo showrunner Chris Chibnall lasceranno Doctor Who (potete recuperare la serie su Amazon). In realtà, dopo la premiere della stagione 13 attesa in autunno, Whittaker e Chibnall faranno parte di tre speciali lungometraggi nel 2022 con il terzo che segnerà anche l’addio dell’attrice e, forse, l’introduzione di un nuovo dottore attualmente sconosciuto.

Doctor Who: le dichiarazioni degli addetti ai lavori

Il primo speciale verrà proiettato il giorno di Capodanno, il secondo in primavera e il terzo nell’autunno del 2022 come progetto di spicco per celebrare il centenario della BBC. Jodie Whittaker ha dichiarato:

“Il mio cuore è pieno di amore per questo spettacolo, per la squadra che lo realizza, per i fan che lo guardano e per ciò che ha portato nella mia vita. Non posso ringraziare abbastanza Chris per avermi affidato le sue incredibili storie. Sapevamo che volevamo cavalcare quest’onda fianco a fianco e passare il testimone insieme. Quindi eccoci qui, a poche settimane dal concludere il miglior lavoro che abbia mai avuto.”

Lo showrunner Chris Chibnall ha aggiunto:

“Jodie e io abbiamo fatto un patto “tre stagioni e via” l’uno con l’altro all’inizio di questa esplosione irripetibile. Quindi ora il nostro turno è finito e stiamo riconsegnando le chiavi del Tardis. Il magnifico e iconico Dottore di Jodie ha superato tutte le nostre alte aspettative”.

Piers Wenger, direttore del dramma fantascientifico della BBC, ha anche aggiunto: