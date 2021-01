Doctor Who: Jodie Whittaker risponde alle voci sulla sua dipartita

Appena un paio di giorni dopo l’uscita dell’ultimo speciale di Doctor Who “Revolution of the Daleks”, che peraltro ha visto il ritorno di un volto ben noto ai fan della serie, alcune indiscrezioni sono iniziate a girare riguardo il futuro della serie e della sua protagonista interpretata da Jodie Whittaker.

Secondo un report di un insider, infatti, l’attrice avrebbe comunicato alla produzione di voler lasciare la serie alla fine della prossima stagione, rimanendo nella tradizione di longevità dei Dottori precedenti. La tredicesima stagione (del nuovo ciclo ovviamente) ha di recente iniziato le riprese, ufficializzando i lavori con un’immagine.

Nei riguardi di tale rumor la BBC ha già rilasciato una risposta:

“Non intendiamo commentare alcuna speculazione sul futuro di Jodie nello show”.

Una replica diplomatica che non smentisce effettivamente la voce di corridoio, che del resto non sarebbe una notizia shoccante in sé, considerando i precedenti. Secondo l’insider l’attrice protagonista starebbe persino già vagliando nuovi incarichi per la sua carriera post-Doctor Who, e probabilmente è questo dettaglio che ha suscitato la reazione di Jodie Whittaker che ha commentato:

“Per quanto mi riguarda, in questo momento io sono il Dottore e questo mi sta assorbendo completamente come attrice. Non riesco a visualizzare qualcosa al di là di questo ruolo, e non voglio.”

L’attrice insomma ha voluto chiarire la sua completa attenzione al suo attuale ruolo per evitare possibili allusioni alla sua professionalità.

Per ora quindi l’uscita di scena di Jodie Whittaker da Doctor Who non è stata confermata. Nel caso dovesse prolungarsi oltre la prossima stagione sarebbe la prima volta per una stessa versione del Dottore, dato che i predecessori David Tennant, Matt Smith e Peter Capaldi si sono puntualmente rigenerati alla fine della propria terza stagione.