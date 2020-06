Doctor Who: Matt Smith, Jodie Whittaker e David Tennant insieme in un nuovo video

Matt Smith, Jodie Whittaker e David Tennant hanno partecipato a un panel online dedicato a Doctor Who organizzato da HBO Max per l’inserimento sulla piattaforma di streaming online di tutte le stagioni della nuova serie dello show televisivo britannico. A moderare l’incontro troviamo Terri Schwartz che ha dato modo ai tre attori di parlare della loro carriera e di come questa sia cambiata dopo aver interpretato il Dottore. Questo incontro è stata una vera e propria sorpresa, perché Tennant e Jodie Whittaker si erano già incontrati alcuni giorni fa online per ricoprire il ruolo di giudici in una competizione per il miglior costume ispirato alla serie Doctor Who. Dopo questo incontro, Matt Smith si è unito al duo di Dottori per discutere, insieme ai suoi colleghi, delle diverse incarnazioni del dottore che hanno rispettivamente interpretato.

Durante questo panel online, gli attori hanno anche parlato direttamente della loro esperienza nello show televisivo della BBC e di quanto il personaggio del Dottore abbia influenzato finanche il loro modo di pensare. I tre si sono anche spinti in rivelazioni accattivanti per i fan, del tipo quale sia stato il loro companion preferito o la linea narrativa più importante che hanno interpretato. Jodie Whittaker ha anche rivelato alcune indiscrezioni sul prossimo episodio speciale che avrà come titolo La Rivoluzione dei Dalek, episodio scritto dallo showrunner Chris Chibnall . Indiscrezioni davvero succulente, soprattutto dopo l’inaspettato cliffhanger che ha chiuso la dodicesima stagione e ha lasciato tutti i fan a bocca aperta, e anche il Dottore che si è misteriosamente ritrovato sul pianeta Judoon.

Nel corso della sua storia, Doctor Who ha intrattenuto ben tre generazioni di spettatori diverse e si è posizionato nell’Olimpo delle serie tv di fantascienza più amate di tutti i tempi. A contribuire al suo successo sono stati sicuramente gli interpreti, gli sceneggiatori e i registi che nel corso di cinquantasette anni di storia si sono succeduti nello show. David Tennant e Matt Smith sono sicuramente due degli interpreti (rispettivamente del Decimo e dell’Undicesimo Dottore) più amati di sempre sia per l’appeal che hanno avuto sul pubblico, sia per le storie che ci hanno raccontato durante le loro avventure nei pani del Dottore.