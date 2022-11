Dopo svariati messaggi criptici sui social BBC ha finalmente svelato l’identità della nuova companion che affiancherà Ncuti Gatwa nella prossima stagione di Doctor Who. Si tratta di Millie Gibson, giovanissima attrice nota per la serie britannica Coronation Street. Il suo personaggio si chiamerà Ruby Sunday e farà da spalla al nuovo dottore: i fan potranno vederli per la prima volta assieme all’opera nello speciale natalizio del 2023.

Millie Gibson si è detta onorata e entusiasta del ruolo che andrà a ricoprire, promettendo di fare di tutto per rispettare la grande eredità portata avanti dai precedenti companion. Anche lo showrunner Russell T. Davies, storica conoscenza dei fan della serie, ha commentato con entusiasmo il casting della giovane attrice, definendola una stella brillante e dinamica. I nuovi episodi di Doctor Who saranno trasmessi nel 2023 su BBC e in esclusiva su Disney+ nei Paesi al di fuori dell’Inghilterra e dell’Irlanda, Italia compresa. Si tratta del risultato di un grande accordo tra la BBC, emittente storica di Doctor Who, e Disney Branded Television.

Le redini della nuova stagione saranno prese da Russell T. Davies, showrunner della serie dal 2005 al 2010. Ncuti è stato eletto miglior attore ai BAFTA Awards scozzesi nel 2020 per la sua performance nei panni di Eric nella serie Netflix. Un momento storico anche per Doctor Who dal momento che si tratta del primo attore nato fuori dal Regno Unito a interpretare il protagonista.

Prima dell’arrivo della nuova stagione di Doctor Who ci saranno tre speciali celebrativi per festeggiare il 60esimo anniversario della saga. In queste occasioni ci sarà il clamoroso ritorno di David Tennant nei panni del Dottore assieme alla companion Donna Noble, interpretata da Catherine Tate. La rigenerazione di Jodie Whitaker in Tennant è avvenuta al termine dello speciale The Power of the Doctor, andato in onda lo scorso ottobre.