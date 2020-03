Dogman: da oggi disponibile in streaming su Netflix

A partire dalla giornata di oggi, martedì 3 marzo 2020, sarà disponibile sulla piattaforma streaming Netflix il film intitolato Dogman. La pellicola di Matteo Garrone, che ha visto la partecipazione di un eccezionale Marcello Fonte nei panni del protagonista, è stato ispirato ad un brutale fatto di cronaca nera risalente a ben trenta anni fa, quando nel 1988 “il canaro della Magliana” (Pietro De Negri) massacrò il pugile Giancarlo Ricci. Tuttavia, la bravura di Matteo Garrone sta nel fatto che, oltre a raccontare la ferocia con il quale De Negri torturò e uccise in maniera estremamente violenta l’ex pugile, ha voluto illustrare il famigerato ambiente in cui vivono i “protagonisti”.

La critica, sin da subito, ha ammirato il lavoro svolto da Garrone, già nel corso della presentazione in anteprima della pellicola cinematografica di Dogman, nel 2018 al Festival di Cannes. Ovviamente il grande consenso ottenuto da parte della critica, è dovuto anche a due importanti nomi che hanno reso grande il film, ossia Marcello Fonte, nei panni “dell’assassino”, ed Edoardo Pesce che ha interpretato invece la vittima, Simoncino. La pellicola cinematografica ispirata al fatto di cronaca nera ha ricevuto moltissimi premi, tra cui – solo per citarne alcuni – 9 David di Donatello e 8 Nastri d’Argento. Ecco le parole del regista nell’illustrare il suo film:

Dogman non è soltanto un film di vendetta, anche se la vendetta (ma meglio sarebbe chiamarla riscatto) gioca un ruolo importante, così come non è soltanto una variazione sul tema (eterno) della lotta tra il debole e il forte. È invece un film che, seppure attraverso una storia “estrema”, ci mette di fronte a qualcosa che ci riguarda tutti: le conseguenze delle scelte che facciamo quotidianamente per sopravvivere, dei sì che diciamo e che ci portano a non poter più dire di no, dello scarto tra chi siamo e chi pensiamo di essere.