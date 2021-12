Dolph Lundgren ha confermato che ci sono piani per uno spin-off di Rocky

Dolph Lundgren ha dichiarato che ci sono ampie possibilità di dare vita a uno spin-off di Rocky, incentrato sull’iconico cattivo Ivan Drago, l’iconico pugile che ha combattuto Rocky nel quarto capitolo del franchise e che in seguito abbiamo ritrovato nel secondo capitolo di Creed.

Le dichiarazioni di Dolph Lundgren

La 64enne star d’azione svedese ha interpretato per la prima volta il ruolo di Drago, il mostruoso pugile sostenuto dall’URSS, mentre combatteva contro il Rocky Balboa di Sylvester Stallone in Rocky IV del 1985.

Come ben sappiamo, nel classico sequel, la forza suprema di Drago uccise l’amico di Rocky, Apollo Creed, sul ring, portando a un incontro di vendetta pieno di rancore. Il personaggio è ritornato in Creed II del 2018 in cui Adonis Creed (Michael B. Jordan) si trova ad affrontare il figlio dell’assassino di suo padre. Nel film Rocky Balboa sarà il mentore del giovane protagonista, mentre Ivan Drago allenerà suo figlio.

Parlando di una scena di combattimento cancellata da Creed II che avrebbe visto Rocky e Drago fare a pugni ancora una volta, l’attore, sebbene abbia definito quel momento come “una cosa da fan”, ha rivelato:

“Mi sembrava fosse una buona scena. Era anche un momento chiaramente indirizzato ai fan. Un piccolo, breve scontro che mi pareva funzionare a dovere. Ma il regista e la MGM hanno pensato fosse troppo estraneo alla pellicola, che non aggiungesse nulla. A proposito: ci sono delle discussioni in seno alla MGM circa il realizzare un intero spin-off dedicato a Ivan Drago, Quindi magari potrebbe effettivamente arrivare qualcosa in più.”

Quindi, anche se l’attore non ha confermato altri dettagli sui piani di sviluppo futuri del suo personaggio, ha confermato che si sta pensando di dare vita a spin-off su Drago. Rimaniamo quindi in attesa di nuovi sviluppi.

