Sin dalla sua prima apparizione nel trailer di Black Panther: Wakanda Forever, seguita dall’annuncio della sua futura serie Ironheart, Riri Williams è stata subito battezzata come l’erede spirituale di Tony Stark, sacrificatosi al termine di Avengers: Endgame. Le somiglianze tra i due personaggi sono evidenti per il fandom del Marvel Cinematic Universe, tralasciando le origini fumettistiche di Riri Williams/Ironheart, che erano fortemente legate al Vendicatore Dorato. Quanto visto nel capitolo della Fase Quattro del franchise ha ribadito questa affinità tra Riri e Tony, aspetto che non è passato inosservato, tanto che la stessa interprete di Ironheart, Dominique Thorne, ha parlato della somiglianza con Iron Man.

Dominique Thorne parla della somiglianza tra Ironheart e Iron Man

Durante una recente intervista con ComicBook, Dominique Thorn ha ragionato sulla somiglianza tra Ironheart e Iron Man, non limitandosi a enfatizzare le ovvie somiglianze tra i due geniali inventori, ma ventilando l’ipotesi che questa affinità sarà sviluppata con particolare attenzione all’interno della futura serie televisiva dedicata alla giovane Riri, che dopo la sua avventura wakandiana tornerà in patria:

Credo che la creazione di questa armatura da parte di Riri, o il tentativo di realizzarla in questa maniera, sia un riconoscimento inconscio di ciò che Tony Stark ha fatto costruendo la sua prima armatura. Credo che per qualcuno tanto ambizioso com’è Riri, sia senza dubbio qualcosa che ti attira e richiede la tua attenzione. Come si può vedere dal film, questa ambizione la porterà da qualche parte e in questa occasione la ha spinta ad essere in linea con Tony, spingendola a creare un’armatura tutta sua.

Allo stato attuale sono ancora pochissime le notizie in merito a cosa vedremo in Ironheart, la serie con protagonista Riri Williams in arrivo su Disney+.

Le stesse qualità che hanno reso Tony un genio, playboy miliardario e filantropo potrebbero avere un impatto molto diverso sulla giovane Riri, complice anche un’evoluzione del franchise. Il tempo degli eroi idealizzati è stato ampiamente chiuso nella Fase Quattro, ed esperienza tutt’altro che positive del passato, come l’idea di ‘un’armatura che protegga il mondo’ rivelatasi un errore che ha portato alla nascita di Ultron (Avengers: Age of Ultron), potrebbero rivelarsi delle ispirazione per Riri, portandola a sviluppare una propria visione del suo ruolo supereroico.

L’offerta di Disney+